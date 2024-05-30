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移動空污裁罰準則草案 影響學校可加重裁罰1/2

中央社／ 台北30日電

環境部預告移動污染源空污裁罰準則草案，新增若違規行為對學校有影響，可加重裁罰1/2；另外，若多次影響到地方空氣品質維護區，可加重處罰。

環境部今天發布新聞稿表示，29日已預告修正「移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則」草案。

環境部大氣環境司長張順欽告訴中央社記者，本次條文新增違規行為若對學校有影響，可以加重裁罰金額1/2；另外，考量近年來縣市環保局執法情形，若進出空氣品質維護區一再違反同一項目，也會累計加重裁罰。

張順欽指出，這次修正並新增汽車製造或進口商，如果違反排氣審驗要求，可處新台幣2.5萬至20萬元；針對施工機具、火車、航空器等使用超標燃料也可處罰；此外，若燃料供給者提供的燃料成分超過管制標準，原單一項目裁罰為10萬元、修正後可罰40萬元。

環保局 環境部 空氣品質

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