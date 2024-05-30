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全方位藝文創作者雷驤逝世 享壽85歲

中央社／ 台北30日電

集作家、畫家、影像工作專長於一身的雷驤29日逝世，享壽85歲。他一生著作橫跨小說、散文、繪畫書等，累積字數達300萬字，創作能量豐沛，4月仍可見他在臉書提筆悼念已故好友張照堂。

雷驤在1939年出生於上海，畢業於省立台北美術師範學院藝術科，曾任小學教師、電視節目製作人，跨界文學、美術與電影，是公認的全方位藝文創作者。他自1967年發表首部小說「犬」後，一生累積著作達36本，國家攝影文化中心在2021年推出「台灣攝影家：雷驤」，被雷驤於自序中認定為第37本書。

雷驤在2016年曾因身體狀況入院治療，在加護病房住了59天，自此鮮少出席公開活動。作家廖玉蕙與雷驤相識數十年，她今天接受中央社記者訪問表示，多年前自畫友聚會認識雷驤，定期便會與雷驤一家人聯絡，前陣子得知雷驤病症近日復發後持續關心，因此從雷驤的親屬得知雷驤已於29日傍晚逝世。

「台灣攝影家：雷驤」專書為雷驤認定的第37本書，也是他首度回顧個人歷史的著作。主筆梁秋虹於書中指出，在國家圖書館典藏史料中，雷驤圖文手稿重達16公斤，寫作之餘則持續探索圖像各種表現類型，速寫、彩墨、插繪、版畫等，還有電視紀錄片導演身分，一生共編導製作近300部作品。

雷驤曾獲金鼎獎、金爵獎、金鐘獎等不同領域榮譽肯定，2018年獲得台北文化獎。除創作不輟外，更長年投入美學教育，曾任職於國立台北藝術大學藝術行政與管理研究所兼任教授，並於各地社區大學與偏鄉小學深耕美術課程，致力將美學融入生活。

小學 金鼎獎

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