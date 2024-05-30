鋒面又要來了 賈新興：周六午後至周日雨勢明顯恐大雷雨

近期天氣不穩定，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，周六午後至周日西半部有局部較大雷陣雨發生的機率。

賈新興表示，明天台南以南有局部短暫雨，午後各地有局部陣雨或雷雨。周六至周日受鋒面影響，周六清晨起，西半部轉有局部雨，周六午後至周日雨勢明顯，西半部有局部陣雨或雷雨，並有局部較大雷雨發生的機率，宜花東亦有局部短暫雨。

賈新興說，下周一至周二鋒面南移至巴士海峽，午後竹苗以南山區及花東山區有局部短暫陣雨或雷雨。下周三午後台中以南山區及花東山區有局部短暫陣雨。下周四至下周五午後竹苗以南及宜花有局部短暫陣雨。下周六新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，午後各地有局部陣雨或雷雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。