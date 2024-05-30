快訊

吳桐潭為何移靈基隆？揭開太陽會與太陽聯盟的前世今生

葛斯齊揭「演藝圈最髒男星」惡行 驚爆：與2026選舉有關

上午連2起規模5以上地震 氣象署：都是0403餘震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋒面又要來了 賈新興：周六午後至周日雨勢明顯恐大雷雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
近期天氣不穩定，周六午後至周日西半部有局部較大雷陣雨發生的機率。本報資料照片
近期天氣不穩定，周六午後至周日西半部有局部較大雷陣雨發生的機率。本報資料照片

近期天氣不穩定，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，周六午後至周日西半部有局部較大雷陣雨發生的機率。

賈新興表示，明天台南以南有局部短暫雨，午後各地有局部陣雨或雷雨。周六至周日受鋒面影響，周六清晨起，西半部轉有局部雨，周六午後至周日雨勢明顯，西半部有局部陣雨或雷雨，並有局部較大雷雨發生的機率，宜花東亦有局部短暫雨。

賈新興說，下周一至周二鋒面南移至巴士海峽，午後竹苗以南山區及花東山區有局部短暫陣雨或雷雨。下周三午後台中以南山區及花東山區有局部短暫陣雨。下周四至下周五午後竹苗以南及宜花有局部短暫陣雨。下周六新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，午後各地有局部陣雨或雷雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

大雷雨 賈新興

延伸閱讀

梅雨還沒完 賈新興估有利梅雨建立環境到這天

6月下旬前偏濕涼 賈新興：日本估艾維尼颱風明晨生成

這波梅雨弱弱的下波比較強 賈新興曬一圖揭原因

520傍晚起開啟「雨天模式」 賈新興：台中以南防較大雷陣雨

相關新聞

上午連2起規模5以上地震 氣象署：0403餘震

0403花蓮地震已逾1個月，今天上午又一連發生2起規模5以上地震，中央氣象署表示，此為0403花蓮地震的餘震，未來仍會有...

宜花國家級警報響 上午9時11分花蓮近海規模5.3地震 最大震度4級

中央氣象署表示，今天上午9時11分左右，花蓮地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：宜蘭、花蓮。

鋒面又要來了 賈新興：周六午後至周日雨勢明顯恐大雷雨

近期天氣不穩定，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，周六午後至周日西半部有局部較大雷陣雨發生的機率。

國家警報響！ 上午7時54分花蓮外海規模5.1地震 最大震度4級

今天上午7時54分左右，花蓮地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：宜蘭、花蓮。

中部以南雷雨突襲各地悶熱 周末鋒面抵達全台大雨降溫

今天到明天鋒面又將逐漸北上，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，很快向北移動到大陸華南內...

日冕物質拋射地球可能被掃到邊 鄭明典：會有極光但沒上回強

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，清晨伴隨X-級閃焰的日冕物質拋射，地球應該會被掃到邊，還是會有極光反映，但是預期沒上回那...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。