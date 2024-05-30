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國家警報響！ 上午7時54分花蓮外海規模5.1地震 最大震度4級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第407號顯著有感地震報告，今天上午7時54分，在花蓮縣政府東方12.7公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.1地震，地震深度17.1公里。

氣象署表示，本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：花蓮縣。

各地震度級：

花蓮縣地區最大震度4級、宜蘭縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度3級、台中市地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、台東縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、桃園市地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級、新北市地區最大震度1級、嘉義縣地區最大震度1級、嘉義市地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級、高雄市地區最大震度1級。

0403花蓮地震累計總數1487起地震。圖／中央氣象署提供
0403花蓮地震累計總數1487起地震。圖／中央氣象署提供

震度分布圖。圖／國家災害防救科技中心提供
震度分布圖。圖／國家災害防救科技中心提供

震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供
震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供

地震 宜蘭 花蓮

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