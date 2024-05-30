國家警報響！ 上午7時54分花蓮外海規模5.1地震 最大震度4級

台灣食物過敏流行率逐年增加，食藥署29日公布「台灣食物過敏大調查」，國人過敏原「大魔王」為「有殼海鮮」，不管是幼童、成年人，均是導致過敏的第一名；再者，食物過敏族群占總人口數近1成，預估全台約200萬人對某些食物過敏，需小心防範。

2024-05-30 05:50