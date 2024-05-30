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中部以南雷雨突襲各地悶熱 周末鋒面抵達全台大雨降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天到明天鋒面又將逐漸北上，中部以南地區上午有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會。本報資料照片
今天到明天鋒面又將逐漸北上，中部以南地區上午有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會。本報資料照片

今天到明天鋒面又將逐漸北上，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，很快向北移動到大陸華南內陸，台灣附近的風向也將轉變為偏南風環境，暖濕空氣增強，大氣不穩定度提高，迎風面的中部以南地區上午有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會。

他說，白天配合熱力作用，陸地或山區也會有比較大範圍的熱對流發展帶來陣雨或雷雨的情況，發展的熱對流有機會帶來局部較大雨勢或是短時的強降雨現象，晚間熱對流減弱，但是偏南風迎風面中南部地區還是持續會有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，由於風向再度轉為偏南風，暖濕空氣影響下，各地溫度都比較偏高且悶熱，高溫普遍有31至33度或以上。

周六鋒面逐漸南下，下午到晚間會進入台灣上空，一路往南移動，吳聖宇表示，原先的預報鋒面南壓的速度很快，不過新的預報資料看來可能會影響比較長的時間，要等到周日晚間才會南壓到巴士海峽、台灣東南部海面一帶。

周末各地的天氣都不理想，吳聖宇表示，西半部普遍有陣雨或雷雨，東半部也會有短暫陣雨或雷雨。西半部局部平地或山區有較大雨勢發生機會，也可能出現短時強降雨現象。

鋒面通過、北風逐漸南下，各地溫度又會有較為下降的趨勢，吳聖宇表示，北部、東北部到花蓮一帶感受比較明顯，尤其周日的高溫有機會降回到26至28度左右，中南部及台東的溫度下降幅度就比較小，但是下雨的機會大，高溫同樣有機會降到30度或以下。

下周一鋒面南移至台灣以南，吳聖宇表示，台灣附近受東北風影響，降雨明顯減少，山區午後仍有局部熱對流降雨機會。

吳聖宇表示，下周二、周三預期也都是類似天氣，主要的天氣變化仍是山區午後局部熱對流雷雨。下周四之後鋒面又有逐漸北抬的趨勢，對於端午節連續假期有可能造成影響，不過時間還早，後續變化仍有待觀察。

鋒面 雷雨

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