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午後注意雷雨 周末鋒面重回台灣恐劇烈天氣又降溫
今、明兩天鋒面在巴士海峽，各地大致多雲時晴；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。水氣逐漸北移，南台灣其他時間亦偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。
氣溫逐日漸升，吳德榮表示，今天北部21至33度，中部23至34度，南部24至34度，東部21至32度。
吳德榮表示，周六、周日鋒面重回台灣，配合南海水氣匯入，各地為有局部陣雨或雷雨天氣，並有中小尺度對流發展，伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨的機率。周日氣溫降、明顯轉涼。
下周一至周三鋒面再南移至巴士海峽、呂宋島一帶，吳德榮表示，台灣天氣好轉、各地大致晴時多雲，氣溫逐日漸升，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨的機率。
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