以夢想助力永續 KEEP WALKING夢想資助計畫得主揭曉

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
第20屆KEEP WALKING 夢想資助計畫得主揭曉，10 位得主與 1 位人氣獎得主（後排）與本屆頒獎貴賓（前排）合影。圖／帝亞吉歐提供
第20屆KEEP WALKING 夢想資助計畫得主揭曉，10 位得主與 1 位人氣獎得主（後排）與本屆頒獎貴賓（前排）合影。圖／帝亞吉歐提供

全球知名威士忌領導企業帝亞吉歐（DIAGEO）舉行「第20屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫」頒獎典禮，正式揭曉2024年10 位年度得主，更邀來 250 位來自產官學界貴賓、歷屆得主齊聚一堂，共同歡慶 KEEP WALKING 夢想資助計畫 20 週年里程碑。今年以「跨越極限，永續前行，夢想 KEEP WALKING」為主題，首度以「永續」為轉型核心，鼓勵每位得主以夢想助力永續發展。

KEEP WALKING 夢想資助計畫自 2003 年開跑以來，已挹注超過 2 億獎金、支持 226 個夢想起飛，成為全台最大的圓夢平台。帝亞吉歐大中華區董事總經理程展鵬（Atul Chhaparwal）特別蒞臨現場：「全球正面臨複雜的經濟、社會與環境挑戰，帝亞吉歐以行動積極實踐全球十年 ESG 計畫——2030 社會願景。在台灣，我們亦透過 KEEP WALKING 夢想資助計畫，長期支持夢想帶動創新的永續解方。」

第 20 屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫將「永續」納入夢想的必要條件，此精神更貫徹在今年的徵件類別上：分為「經濟永續」、「環境永續」、「社會永續」三類，評分標準也將「永續影響力」的佔比提高至 50%，讓夢想提案得以更積極回應 17 項聯合國永續發展目標（UN Sustainable Development Goals, SDGs）。

今年的10 位夢想得主，分別回應不同面向的永續議題（3 位環境永續、2 位經濟永續、5 位社會永續），共享千萬元總獎金。其中有 4 位得主皆關注 SDGs 3「良好健康與福祉」目標，包括：研發輔具協助偏鄉聽損照護的李沛羣、協助身心障礙者潛入深海找回自我的陳建宏、為新竹山區孩子提供早療服務的陳力磑以及透過 3D 器官列印喚起大眾器捐意願的劉秉勳，不約而同以醫療資源平衡貧富差距，更是實踐多元共融價值的典範。同樣關注社會永續議題的，還有「蒂摩爾古薪舞集」的創辦人兼團長路之・瑪迪霖，她將排灣元素帶進舞蹈，除了增加偏鄉孩童接觸文化藝術的機會，更舞進歐美、展現台灣文化軟實力。

關注環境永續的得主，則包括將不起眼的澎湖「下雜魚」轉換為漁業永續契機的巫佳容、致力復育都市陸地並重拾生物多樣性的李佳蓉，以及發揮地力最大效用、在光電板底下復育熱帶菇的謝維。最後，以「維修再生」結合「社會工作」，建立讓技職學生為獨居老人修繕電器機制的張貴智，以及使用活菌工法「化腐朽為神奇」，讓雞糞成為乾燥肥料的陳郁雄，都是串接社會、環境等資源，打造出永續營運模式，以夢想回應經濟永續的最佳範例。

除持續支持以實際行動回應不同永續類別的夢想家，KEEP WALKING 夢想資助計畫也延續過去兩年的資源挹注，聯手新北市政府與非營利組織 Skills for U（社團法人國際技能發展協會）發起「KEEP WALKING 夢想資助學院」，迄今前進 8 所大專院校、培育逾 1,500 名新生代餐飲人才，未來將繼續攜手與大專學府產學合作；並將展開弱勢就業力培訓計畫，提供餐飲相關實務技能培訓，在後疫情時代助力餐飲人才培植，充分發揮企業影響力。

第20屆KEEP WALKING夢想資助計畫得主巫佳容。圖／帝亞吉歐提供
第20屆KEEP WALKING夢想資助計畫得主巫佳容。圖／帝亞吉歐提供
第20屆KEEP WALKING夢想資助計畫得主陳郁雄。圖／帝亞吉歐提供
第20屆KEEP WALKING夢想資助計畫得主陳郁雄。圖／帝亞吉歐提供
第20屆KEEP WALKING夢想資助計畫得主李沛羣。圖／帝亞吉歐提供
第20屆KEEP WALKING夢想資助計畫得主李沛羣。圖／帝亞吉歐提供
超過50位歷屆得主齊聚一堂，在第20屆KEEP WALKING 夢想資助計畫頒獎典禮暨週年酒會合影留念。圖／帝亞吉歐提供
超過50位歷屆得主齊聚一堂，在第20屆KEEP WALKING 夢想資助計畫頒獎典禮暨週年酒會合影留念。圖／帝亞吉歐提供
帝亞吉歐大中華區董事總經理程展鵬（Atul Chhaparwal，中）切下蛋糕，與逾30位嘉賓共同祝福 KEEP WALKING 夢想資助計畫20歲生日快樂。圖／帝亞吉歐提供
帝亞吉歐大中華區董事總經理程展鵬（Atul Chhaparwal，中）切下蛋糕，與逾30位嘉賓共同祝福 KEEP WALKING 夢想資助計畫20歲生日快樂。圖／帝亞吉歐提供

夢想 永續

延伸閱讀

「南大安北榮星」雙公園 蔣萬安斥資4.5億優化榮星花園

新埤復育瀕危「雷公屁」引遊客來 村民：反對建雞舍的逐臭

保育生物多樣性 林業保育署新竹分署攜手在地復育受威脅植物

賴總統接見克國副總理 盼共同落實聯合國SDGs

相關新聞

台南連鎖火鍋店爆食安 衛生局稽查責令業者限期改善

台南市安南區1家平價連鎖火鍋店遭民眾投訴，用餐時竟有蟑螂「小強」到處亂竄，邊吃還要變打蟑螂，蟑螂更直接爬進一旁的餐碗，讓...

部基營養師推出高纖的芋玉香米粽 教民眾健康吃粽三招

端午節將至，衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭、廚師張家瑀，今天共同研發推出原態、高纖且低GI的「芋玉香米粽」，以芋頭、玉米...

國產香蕉進軍連鎖早餐 即日起拉亞漢堡吃得到

持續接軌農產進入通路市場，農糧署今天宣布，輔導香蕉策略聯盟成員與全日物流股份有限公司、伊斯萃股份有限公司合作，即日起在全...

以夢想助力永續 KEEP WALKING夢想資助計畫得主揭曉

全球知名威士忌領導企業帝亞吉歐（DIAGEO）舉行「第20屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫」頒獎典禮，正式揭曉...

畢業季將至 連鎖中醫集團祭8000元「早鳥獎勵金」搶人

疫情後各行各業開始復甦，許多產業都面臨缺工情況，下個月畢業季將至，各家公司開始提前布局招攬人才。全台超過20間院所的馬光...

民團不滿政府缺乏管理加熱菸 造成走私猖獗

CLEAN AIR大聯盟今天前往行政院陳情，他們不滿政府行政怠惰，沒有依法管理加熱菸上市問題，造成加熱菸走私者獲得鉅額不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。