以夢想助力永續 KEEP WALKING夢想資助計畫得主揭曉

全球知名威士忌領導企業帝亞吉歐(DIAGEO)舉行「第20屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫」頒獎典禮,正式揭曉2024年10 位年度得主,更邀來 250 位來自產官學界貴賓、歷屆得主齊聚一堂,共同歡慶 KEEP WALKING 夢想資助計畫 20 週年里程碑。今年以「跨越極限,永續前行,夢想 KEEP WALKING」為主題,首度以「永續」為轉型核心,鼓勵每位得主以夢想助力永續發展。

KEEP WALKING 夢想資助計畫自 2003 年開跑以來,已挹注超過 2 億獎金、支持 226 個夢想起飛,成為全台最大的圓夢平台。帝亞吉歐大中華區董事總經理程展鵬(Atul Chhaparwal)特別蒞臨現場:「全球正面臨複雜的經濟、社會與環境挑戰,帝亞吉歐以行動積極實踐全球十年 ESG 計畫——2030 社會願景。在台灣,我們亦透過 KEEP WALKING 夢想資助計畫,長期支持夢想帶動創新的永續解方。」

第 20 屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫將「永續」納入夢想的必要條件,此精神更貫徹在今年的徵件類別上:分為「經濟永續」、「環境永續」、「社會永續」三類,評分標準也將「永續影響力」的佔比提高至 50%,讓夢想提案得以更積極回應 17 項聯合國永續發展目標(UN Sustainable Development Goals, SDGs)。

今年的10 位夢想得主,分別回應不同面向的永續議題(3 位環境永續、2 位經濟永續、5 位社會永續),共享千萬元總獎金。其中有 4 位得主皆關注 SDGs 3「良好健康與福祉」目標,包括:研發輔具協助偏鄉聽損照護的李沛羣、協助身心障礙者潛入深海找回自我的陳建宏、為新竹山區孩子提供早療服務的陳力磑以及透過 3D 器官列印喚起大眾器捐意願的劉秉勳,不約而同以醫療資源平衡貧富差距,更是實踐多元共融價值的典範。同樣關注社會永續議題的,還有「蒂摩爾古薪舞集」的創辦人兼團長路之・瑪迪霖,她將排灣元素帶進舞蹈,除了增加偏鄉孩童接觸文化藝術的機會,更舞進歐美、展現台灣文化軟實力。

關注環境永續的得主,則包括將不起眼的澎湖「下雜魚」轉換為漁業永續契機的巫佳容、致力復育都市陸地並重拾生物多樣性的李佳蓉,以及發揮地力最大效用、在光電板底下復育熱帶菇的謝維。最後,以「維修再生」結合「社會工作」,建立讓技職學生為獨居老人修繕電器機制的張貴智,以及使用活菌工法「化腐朽為神奇」,讓雞糞成為乾燥肥料的陳郁雄,都是串接社會、環境等資源,打造出永續營運模式,以夢想回應經濟永續的最佳範例。