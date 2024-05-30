食物過敏流行率逐年增…帶殼海鮮 過敏大魔王

台灣食物過敏流行率逐年增加，食藥署昨公布「台灣食物過敏大調查」，國人過敏原「大魔王」為「帶殼海鮮」，不管是幼童、成年人，均是導致過敏的第一名；再者，食物過敏族群占總人口數近一成，預估全台約二○○萬人對某些食物過敏，需小心防範。

食藥署提醒業者，需依規定標示十一種過敏原成分及相關警語，違者可依食安法開罰新台幣三萬至三○○萬元。

成人食物過敏 6%增至12%

該調查係由林口長庚醫療團隊執行，於二○一七年針對一萬多名國小學生、國中學生及其父母發放問卷，與二○○四年調查結果相較，台灣食物過敏流行率明顯；例如，四至十八歲學生的食物過敏比率從百分之七點七增為百分之十點四；十九歲以上成人則從百分之六點四增至百分之十二點五。

為何食物過敏流行率逐年增加？林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主任蘇冠文表示，成因不明，各國均在探詢原因，推測應與環境因素有關。

不分齡過敏原 蝦蟹大宗

研究團隊進一步分析食物過敏排行，不論哪個年齡層的過敏原，均以蝦、蟹等「帶殼海鮮」為大宗，花生則有增加趨勢，蘇冠文指出，以往西方族群較容易對花生、堅果過敏，但近年來台灣孩子對花生過敏的比率明顯增加。

國小學童過敏排行榜前五名分別為帶殼海鮮、花生、雞蛋、水果、牛奶；國中學生則是帶殼海鮮、魚、花生、雞蛋、牛奶；成年人為帶殼海鮮、魚、花生、水果、牛奶。整體而言，花生位居國人食物過敏的第二名，國小學童過敏第二位，國中學生、成人等過敏食物的第三位。

花生雞蛋 兒少過敏率增

研究發現，兒童、青少年對於花生過敏的比率，從百分之○點九提升至百分之一點五，雞蛋則從百分之○點五到百分之一點三。成人組中，則對蝦類過敏機率最高，從百分之三點三增加到百分之六點一；其次為螃蟹，從百分之二點三增加到百分之四點六，而花生為從百分之○點五增加到百分之○點九。

臨床觀察，幼時對於帶殼海鮮、花生過敏，長大後繼續過敏的比率極高，可能終身都有過敏反應，僅有兩成長大後，食用花生及其製品，不會引發過敏反應。至於牛奶與雞蛋的過敏反應，則隨著年齡降低，一半過敏者上了小學之後，過敏症狀明顯降低。

過敏心血管症狀最棘手

蘇冠文指出，食物過敏症狀可分為四大類，其中最常見的急性蕁麻疹、濕疹、及血管性水腫等「皮膚症狀」；另有腹瀉、嘔吐、腹痛、口腔搔癢感、口腔黏膜水腫等「腸胃道症狀」，以及流鼻水、打噴嚏、喉嚨不適、氣喘、呼吸困難等「呼吸道症狀」，最棘手的則是嚴重心律不整、低血壓、昏厥等「心血管症狀」，需急診搶救。

食藥署食品過敏原標示規定，市售包裝產品如含有甲殼類、芒果、花生、牛奶／羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆、魚類等及其製品，以及使用亞硫酸鹽類等產品其二氧化硫殘留量每公斤十毫克以上者等十一項，均須在產品的容器或外包裝上，顯著標示含有致過敏性內容物名稱的警語資訊，民眾購買食物時，務必仔細觀察標示，減少過敏風險。