聽新聞
test
0:00 / 0:00

給付價多2~3倍 進口輸液20多萬袋6月10日前到貨

聯合報／ 記者李青縈賴昀岫／台北報導
市占率達7成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」，遭衛福部食藥署勒令關廠。衛福部表示，6月10日會有第一批專案輸入的輸液到貨。圖為永豐藥品的生理食鹽水。本報資料照片
市占率達7成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」，遭衛福部食藥署勒令關廠。衛福部表示，6月10日會有第一批專案輸入的輸液到貨。圖為永豐藥品的生理食鹽水。本報資料照片

國內輸液大廠永豐化學工業公司因違反藥事法規定，遭衛福部下令改善缺失，暫時停產，每月因此出現一五○萬袋輸液缺口。健保署昨舉行藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議臨時會，調高專案進口輸液支付價較原先多約二至三倍。衛福部次長林靜儀表示，已啟動緊急專案進口，第一批約廿多萬袋，預計六月十日前到貨。

健保署昨天開會決議調高專案進口輸液健保支付價格，健保署副署長龐一鳴表示，針對生理食鹽水輸注液及沖洗液等（濃度百分之○點九）等專案進口輸入品項，給付價格比原先健保支付價格多約二至三倍。

原本生理食鹽水不分輸注液及沖洗液，健保支付價格皆相同，分別為五百毫升為廿五元、一公升為卅五元、三公升為六十八元。調高專案進口給付價格後，分別為五百毫升注射液每袋五十六至七十三元、一公升注射液每袋九十九至一一九元；沖洗液五百毫升每袋約四十四元、沖洗液三公升每袋約二四六元。

林靜儀指出，感謝健保共擬會委員們配合緊急措施，加開會議，並同意啟動緊急專案進口，順利的話，第一批專案進口輸液於六月十日前可以到貨，數量約廿多萬袋，如相關採購順利，應可符合每周需求量，但仍需要進行一段時間控管與分配，將每周追蹤進度，依目前專案輸入數量，應可在一個月內補上一五○萬袋的缺口。

永豐化學工業供應全台七成輸液，食藥署預估，以五百毫升為單位換算，永豐月供應量為一九六萬袋，初估六月有一一○萬袋缺口，七月起則每個月須補足一五○萬袋。

健保署 林靜儀 永豐

延伸閱讀

輸液專案進口 健保共擬會同意2至3倍價格支付

衛福部：輸液專案進口 首批約20萬袋6/10前到貨

輸液荒曝健保藥價問題 健保署專案進口給付價多2~3倍

輸液缺口有望補上！衛福部：首批6月10日前20萬袋到貨

相關新聞

食物過敏流行率逐年增…帶殼海鮮 過敏大魔王

台灣食物過敏流行率逐年增加，食藥署昨公布「台灣食物過敏大調查」，國人過敏原「大魔王」為「帶殼海鮮」，不管是幼童、成年人，...

台南連鎖火鍋店爆食安 衛生局稽查責令業者限期改善

台南市安南區1家平價連鎖火鍋店遭民眾投訴，用餐時竟有蟑螂「小強」到處亂竄，邊吃還要變打蟑螂，蟑螂更直接爬進一旁的餐碗，讓...

男童花生過敏 3度就醫險喪命

一名幼兒園男童差一點因花生而死，他對花生相關製品嚴重過敏，吐司塗了一點花生醬，吃了之後，引發過敏反應，迄今就醫三次，其中...

部基營養師推出高纖的芋玉香米粽 教民眾健康吃粽三招

端午節將至，衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭、廚師張家瑀，今天共同研發推出原態、高纖且低GI的「芋玉香米粽」，以芋頭、玉米...

食品包裝PFAS致癌 外食族風險高

全氟及多氟烷基物質（ＰＦＡＳ）在日常環境中幾乎無所不在，常用於食品包材、家具與衣物等表面塗層，種類超過萬種，已被視為致癌...

國產香蕉進軍連鎖早餐 即日起拉亞漢堡吃得到

持續接軌農產進入通路市場，農糧署今天宣布，輔導香蕉策略聯盟成員與全日物流股份有限公司、伊斯萃股份有限公司合作，即日起在全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。