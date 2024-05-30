給付價多2~3倍 進口輸液20多萬袋6月10日前到貨

國內輸液大廠永豐化學工業公司因違反藥事法規定，遭衛福部下令改善缺失，暫時停產，每月因此出現一五○萬袋輸液缺口。健保署昨舉行藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議臨時會，調高專案進口輸液支付價較原先多約二至三倍。衛福部次長林靜儀表示，已啟動緊急專案進口，第一批約廿多萬袋，預計六月十日前到貨。

健保署昨天開會決議調高專案進口輸液健保支付價格，健保署副署長龐一鳴表示，針對生理食鹽水輸注液及沖洗液等（濃度百分之○點九）等專案進口輸入品項，給付價格比原先健保支付價格多約二至三倍。

原本生理食鹽水不分輸注液及沖洗液，健保支付價格皆相同，分別為五百毫升為廿五元、一公升為卅五元、三公升為六十八元。調高專案進口給付價格後，分別為五百毫升注射液每袋五十六至七十三元、一公升注射液每袋九十九至一一九元；沖洗液五百毫升每袋約四十四元、沖洗液三公升每袋約二四六元。

林靜儀指出，感謝健保共擬會委員們配合緊急措施，加開會議，並同意啟動緊急專案進口，順利的話，第一批專案進口輸液於六月十日前可以到貨，數量約廿多萬袋，如相關採購順利，應可符合每周需求量，但仍需要進行一段時間控管與分配，將每周追蹤進度，依目前專案輸入數量，應可在一個月內補上一五○萬袋的缺口。

永豐化學工業供應全台七成輸液，食藥署預估，以五百毫升為單位換算，永豐月供應量為一九六萬袋，初估六月有一一○萬袋缺口，七月起則每個月須補足一五○萬袋。