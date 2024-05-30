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147種已公告列毒化物 環境部：參考國際逐步列管

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

被廣泛運用的全氟及多氟烷基物質（ＰＦＡＳ）具有致癌風險環境部化學署長謝燕儒表示，現已公告列管一四七種為毒性化學物質，尚未列管的種類則將參考國際作法，逐步列管。

謝燕儒表示，為因應聯合國持久性有機汙染物「斯德哥爾摩公約」，去年七月預告列管「全氟己烷磺酸」（PFHxS）及其鹽類與相關化合物，納入「附件Ａ消除清單」，今年四月廿四日公告將其增列為第一類毒性化學物質。

另加強管制「全氟烷基類化合物」，自去年一月起，「全氟辛烷磺酸」（ＰＦＯＳ）、「全氟辛烷磺酸鋰鹽」（ＰＦＯＳ-Li）、「全氟辛烷磺醯氟」（ＰＦＯＳＦ）、「全氟辛酸」（ＰＦＯＡ）等四種毒化物均不得用於泡沫滅火設備中Ｂ類火災的滅火泡沫，違規使用者將以「毒性及關注化學物質管理法」，處一百萬至五百萬元，既存業者則有半年至一年半的緩衝時間。

部分專家建議，優先管制毒性較明確的ＰＦＡＳ種類，謝燕儒表示，對於尚未列管的種類，將會跟隨國際作法及斯德哥爾摩公約逐步列管，保障民眾健康。至於學者認為，應該優先處理的紙袋與紙盒等食品包材，因涉及跨部會業務，行政院設有跨部會工作小組，環境部將持續提醒相關部會，著手評估。

使用者 環境部 風險

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