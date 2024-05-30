食品包裝PFAS致癌 外食族風險高

全氟及多氟烷基物質（ＰＦＡＳ）在日常環境中幾乎無所不在，常用於食品包材、家具與衣物等表面塗層，種類超過萬種，已被視為致癌物質，因具有穩定性高、難以分解、生物累積性等特性，長期接觸，恐危害人體健康，禍延子孫。專家呼籲，國內應盡速訂定ＰＦＡＳ殘留容許值，食藥署表示，將參酌國內外最新研究、管理資訊，並評估實際運用狀況，優先管制汙染風險較高的成分。

台灣科技媒體中心（ＳＭＣ）昨天召開線上記者會，邀請多名專家學者討論ＰＦＡＳ管制的重要性與可行性。台大環境工程學研究所特聘教授林郁真表示，ＰＦＡＳ廣泛運用於裝油炸物的紙袋與紙盒等食品包材、紡織品、化妝品，以及醫療用品、消防泡沫、電子及半導體製程、塑膠製程等工業產品。

台大食品安全與健康研究所助理教授羅宇軒指出，外食族為ＰＦＡＳ高風險族群，舉凡炸物專用的吸油紙、防油紙袋就可能塗上一層含氟化學物，再者，台灣人習慣食用動物內臟，這也增加接觸風險。

「ＰＦＡＳ直接影響生殖器官，甚至造成代間傳遞」羅宇軒說，ＰＦＡＳ干擾人類睪丸細胞的生理運作，影響生殖荷爾蒙平衡，孕婦在懷孕期間暴露在ＰＦＡＳ之下，就可能影響男寶寶日後精子品質，增加睪丸癌風險，至於女寶寶則可能出現不孕症、乳癌、性早熟等。

林郁真指出，歐盟食品安全局已針對ＰＦＡＳ的四大主要物質（ＰＦＯＡ、ＰＦＯＳ、ＰＦＮＡ、PFHxS）擬定人體每周可耐受攝入量，標準為四點四ng／kg（奈克／公斤），而美國正在評估飲用水管制濃度。

由於ＰＦＡＳ關乎產業發展，如欲制訂法規標準，需跨部會溝通協調，林郁真認為，很難做到全面管制、禁用，建議先瞭解國人暴露風險途徑，如飲食習慣、生活方式，並評估產業結構，針對毒性較強、致癌風險較高的ＰＦＡＳ物質進行管制。

對此，食藥署副署長林金富表示，將參酌國內外最新研究、管理資訊、業者運用狀況，擬先針對汙染風險較高者納入管制。科技部已著手研究，優先鎖定紙及紙板類等食品接觸包裝，預計於本年度完成評估。