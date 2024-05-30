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氣喘會遺傳 食物過敏原未必相同

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
市售包裝產品含有甲殼類、芒果、花生等11項物質，均須在產品的容器或外包裝上，顯著標示含有致過敏性內容物名稱的相關醒語資訊。記者賴昀岫／攝影
市售包裝產品含有甲殼類、芒果、花生等11項物質，均須在產品的容器或外包裝上，顯著標示含有致過敏性內容物名稱的相關醒語資訊。記者賴昀岫／攝影

許多民眾都有過食物過敏的經驗，輕則喉嚨癢、冒出紅疹，嚴重時還可能引發過敏性休克，不少體質過敏的父母擔心孩子也有過敏問題。新光醫院內科部過敏免疫風濕科主任莊志誠表示，過敏體質確實會遺傳給下一代，例如，皮膚、氣喘等，但食物過敏原太多，親子不見得對同樣食物產生過敏反應。

莊志誠表示，食物過敏成因複雜，與體內分泌免疫球蛋白E（IgE）有關，當食物某些成分進入體內，被免疫系統視為敵人，就會引發發炎反應，一般來說，食用了誘發過敏的食物後，幾分鐘內至二個小時就會出現異常反應，但通常來得快，去得也快，只要回想剛剛吃了什麼，應該就知自己對什麼食物過敏。

過敏體質會遺傳，但每個人對食物過敏的反應不一，莊志誠表示，很少收治全家人對同一食物過敏的案例，例如，父親對甲殼類過敏，一吃就全身搔癢，但兒子卻偏好螃蟹、蝦子，毫無症狀。

在治療上，聯安診所健康管理中心主任洪育忠表示，過敏急性發作，可以使用類固醇、抗組織胺來緩解症狀，但目前仍沒有根本有效的預防方法。「減敏治療」為減少過敏原敏感性的一種方法，原理為直接接觸過敏原，改變患者體內的免疫反應，主要用於治療塵蟎過敏，無助於食物過敏。

「過敏是無法完全治癒的，最有效的治療方式，就是避開引發過敏的食物。」洪育忠說，要想避免食物過敏，就是牢牢記住自己吃過哪些食物後出現不適症狀，謹記不再食用。

另接受血液檢驗過敏原，測量血液中「急性過敏免疫球蛋白Ｅ」，目前可檢測二百多種過敏誘發因子，找出過敏原後，避免食用。

主任 氣喘 過敏原

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