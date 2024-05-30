男童花生過敏 3度就醫險喪命

一名幼兒園男童差一點因花生而死，他對花生相關製品嚴重過敏，吐司塗了一點花生醬，吃了之後，引發過敏反應，迄今就醫三次，其中一次呼吸困難，家長緊急送至急診，才救回一命。林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主任蘇冠文表示，近年來，國內兒童對於花生過敏的比率明顯，家長務必提高警覺。

林口長庚團隊昨公布最新「台灣食物過敏大調查」，不論哪個年齡層，過敏原第一名均為「帶殼海鮮」，國小學童第二至第五名為花生、雞蛋、水果、牛奶。蘇冠文表示，小朋友如對花生過敏，成年之後食用相關製品， 仍可能誘發過敏反應。

蘇冠文指出，曾收治一名幼兒園小男童因花生過敏而三度就醫，前兩次症狀輕微，到診所就醫，簡單用藥，就緩解不適症狀。到了第三次，異常嚴重，眼睛和嘴巴腫脹，且呼吸困難，緊急被送至急診。提醒家長，如果孩子出現喉嚨聲音沙啞、腹痛嘔吐、意識及活力不佳等全身性嚴重過敏反應，就應緊急送醫。

中國醫藥大學附設醫院急診部主任陳維恭表示，在食物過敏的急診患者中，以帶殼海鮮居多，食用之後，全身發癢、冒出紅疹。有些則是對酒類過敏，讓需要頻繁應酬的中壯年男性上班族吃盡苦頭。

台北榮總急診部主任侯重光指出，一般食物過敏反應的症狀較不嚴重，但曾收治過一名帶殼海鮮嚴重過敏個案，才吃了幾隻蝦子，全身冒出皮疹，合併水腫，呼吸不順，情況危急。

在治療食物過敏上，陳維恭表示，先施打抗過敏藥物，並多喝水代謝，約八成患者在打完針劑後，過敏反應就會代謝完畢。部分患者代謝能力較差，在打完過敏藥返家休息後，又回醫院急診，必須給予點滴輔助治療。

有些家長以為，少量接觸海鮮、花生等食物過敏原，就可減輕孩子過敏症狀，對此，蘇冠文表示，這萬萬行不得，因為每個人體質不同，怎能以「神農嘗百草」方式來改善過敏，唯一方法就是避免食用可能誘發過敏的食物。