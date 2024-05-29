畢業季將至 連鎖中醫集團祭8000元「早鳥獎勵金」搶人

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
全台超過20間院所的馬光醫療網祭出「應屆畢業生早鳥入職計畫」，最高能獲得8000元的早鳥入職獎勵金。圖／馬光醫療網提供
全台超過20間院所的馬光醫療網祭出「應屆畢業生早鳥入職計畫」，最高能獲得8000元的早鳥入職獎勵金。圖／馬光醫療網提供

疫情後各行各業開始復甦，許多產業都面臨缺工情況，下個月畢業季將至，各家公司開始提前布局招攬人才。全台超過20間院所的馬光醫療網祭出「應屆畢業生早鳥入職計畫」，最高能獲得8000元的早鳥入職獎勵金。

根據勞動部「初任人員薪資統計」，去年職場新鮮人薪資中位數為3.1萬元，中醫連鎖集團馬光醫療網這波招募計畫釋出破百個職缺，包括正式護理人員全薪3.9萬元、診助人員3.4萬元、CRM顧客服務專員3.5萬元的薪資，希望爭取優秀人才。

北部以及東部院所的同仁還有區域津貼最高5000元，集團也祭出「應屆畢業生早鳥入職計畫」，只要在7月31前入職，最高能獲得8000元的早鳥入職獎勵金，不管是不是醫療相關系所畢業的新鮮人，都有一展長才的機會。

馬光醫療網執行長黃福祥指出，這次招募計畫也有非醫學本科畢業生的職缺，像馬光醫療網獨有的服務部門「顧客服務專員CRM」，或是協助掛號前台作業的「診助人員」，就算沒有任何經驗，也有一整套完整的在職訓練系統，可協助新鮮人盡快融入職場。

全台超過20間院所的馬光醫療網祭出「應屆畢業生早鳥入職計畫」，最高能獲得8000元的早鳥入職獎勵金。圖／馬光醫療網提供
全台超過20間院所的馬光醫療網祭出「應屆畢業生早鳥入職計畫」，最高能獲得8000元的早鳥入職獎勵金。圖／馬光醫療網提供

新鮮人 薪資

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