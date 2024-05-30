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桃園建市立醫院 拚年底選址定案

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
中大計畫在八德校區蓋醫院是否重新申請，地方矚目。本報資料照片
中大計畫在八德校區蓋醫院是否重新申請，地方矚目。本報資料照片

桃園市爭取重畫次醫療區有成，衛福部近日已按桃市府規畫案公告中，現有2個次區將調整為3個，未來醫院與床位規畫備受地方關切。市長張善政昨答詢說，將評估3個次區醫療資源如何均衡分布，市府也篩選19處公有土地，正在委外評估興建桃園市自有的市立醫院，目標年底前完成選址。

市議員朱珍瑤、楊朝偉與梁為超昨在議會總質詢，都不約而同關切醫療資源議題。八德區的朱珍瑤直指八德欠缺區域級以上的醫院，長榮醫院、中央大學都有計畫設分院、附設醫院，市府卻無法主導長榮、中大醫院進度，像是八德長榮醫院2022年動工典禮後，以要增加病床為由迄今沒動靜。

另外，中大要在八德校地蓋醫院，先前卡在兩個次醫療區，衛福部不同意設立區域級醫院，市府雖建議校方從99床規模著手，「有共識但沒有進度」，市府應該早日蓋自己的市立醫院。

楊朝偉強調，八德區5席議員都關心醫療資源，但每次講長榮醫院快動工，又說中大接受99床建議，但都沒有下文，結果房價愈炒愈高，他要求張善政趕快籌建市立醫院，對的事趕快做。

梁為超則關切市府提供土地給清華大學設立醫院的進度，並指陽明交大設校案沒動靜，副市長王明鉅說，清大和高醫大合作設立醫院正在進行，會再了解陽明交大意願，不排除收回土地。

衛生局指出，行政院15日起公告桃園市次醫療區將從2變3調整為桃園次區、中壢次區與八德次區，公告2個月收集意見，若通過後八德次區可增加1000多病床。

張善政也說明，市府興建市立醫院已篩選19處公有土地，19處分布在6個行政區，其中9處落在中壢區，其餘則在八德、楊梅、大溪、新屋、平鎮都有，市立醫院所需土地要2公頃以上，已有過半土地完成評估，目標年底前市立醫院選址定案。

桃園 長榮 陽明交大

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