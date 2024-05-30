健康你我他╱90多歲情侶結婚 手牽手晨昏散步

淡淡的三月天，榮家為一對90多歲的情侶舉辦了一場感動人心的世紀婚禮。

趙大哥和余大姊是住進榮家後才認識彼此，剛開始在餐廳時一起同桌吃飯，很聊得來，所以每日聊三回，愈聊愈投機，經過3年交往，終於決定要結婚，給彼此一個最真誠的誓約。

也許有人覺得90多歲了，結婚還能做什麼？可做的事還多呢。首先是從原本住兩人一間的男生或女生宿舍，變成可以住夫妻新房，這是宿舍守則。其次是兩人可以朝夕相處，卿卿我我，珍惜在世上尋尋覓覓90多年才找到的知心伴侶，在有限的日子裡，把說不完的話，盡情地說出來。

當然大家都很好奇地問：「老夫老妻還需要性愛嗎?」他們可是新婚夫婦，還在蜜月時期，和年輕人一樣有炙熱的愛火，這個問題不需要回答，就知道答案了。有相愛的人陪伴左右，在愛情滋潤下，兩人顯得更年輕，更有活力，也會減緩老年失智的機率。

我問他們：「結婚一個多月了，都好嗎？」他們異口同聲回答：「很好啊，我們都年紀大了，會互相體諒，沒有時間去吵架或冷戰，每一天都是上天賜予的美好禮物，要好好把握。」

每天早上和傍晚，看著這對伉儷一起手牽手，散步在晨曦與晚霞中，執子之手，與子偕老，緊握這份難得的情份，也彼此期許都能健康的吃百二，好延續這份遲來的愛情。