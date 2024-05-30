世界無菸日籲停止謊言 護童免受菸害

5月31日是「世界無菸日」，今年主題為「保護孩童，避免菸商干擾」，並倡議「停止謊言」，呼籲菸草產業應停止干涉健康政策，各國應重視並保護年輕族群免於受到菸草市場及其致命商品所導致的傷害。

市面上除了傳統紙菸，電子煙、加熱菸等新興菸品陸續問世，新興菸品中含有主成分尼古丁之外，部分商品藉由添加水果、薄荷等口味，並搭配各類宣傳手法，像是宣稱電子煙、加熱菸可作為傳統紙菸的替代品，可以幫助戒菸，減少人體接觸有害物質等，以吸引民眾嘗試使用新興菸品。

然而，世界衛生組織指出，任何形式的菸品都是有害的，多含有尼古丁及各種有害人體的致癌物質，目前並無研究資料可證明電子煙、加熱菸是安全且有助於戒菸。菸害除了影響使用者健康，對於時常被迫曝露於二、三手菸環境的孩童來說，吸菸行為對於該類族群的健康威脅更不可輕忽。

近年國內外公眾人物使用新興菸品的消息屢屢躍上媒體版面，年輕世代受到流行文化影響深遠，可能增加青少年仿效吸菸的誘因，同儕之間「呷好道相報」致使吸菸行為蔚為風氣，此外，菸品中被不當添加K他命、安非他命、搖頭丸、卡西酮、一粒眠、FM2等毒品的狀況亦屢見不鮮，除了菸害問題，更可能加劇毒品氾濫的困境。

吸菸者如有戒菸需求，可尋求專業醫療協助，考慮使用尼古丁替代療法（包含尼古丁貼片、咀嚼錠、口腔吸入劑、口含錠、噴霧等多種劑型）、非尼古丁藥物（包含Varenicline、Bupropion等口服藥物），也可撥打免費戒菸專線（0800-636363）諮詢，了解更多正確且安全的戒菸資訊。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康