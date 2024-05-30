愛踩律動機 骨鬆嬤震出腰椎骨折

使用律動機要注意！94歲張阿嬤身體硬朗，平時在市場幫忙賣自家種的小番茄，近期卻背痛到無法下床而就醫。烏日林新醫院骨科主任謝博欽說，經檢查發現阿嬤有嚴重骨質疏鬆症而不自知，推測可能是她在家喜歡腳踩律動機，間接造成第2腰椎發生骨鬆性骨折，接受微創脊椎千斤頂復位手術治療，她終於不再背痛，可以一夜好眠。

謝博欽指出，張阿嬤近期無外傷病史，經理學檢查、X光、MRI核磁共振檢查，確診為第2腰椎骨鬆性骨折，進一步檢查發現阿嬤屬於嚴重骨質疏鬆症。因為阿嬤有嚴重骨鬆問題，但發現她在家喜愛踩律動機，在長期使用震動之下，身體的重量恐會應力集中在某一椎節，會壓裂椎體，造成後續骨折無法癒合，導致椎體的骨缺血性壞死。

由於阿嬤吃最強的止痛藥也無法減輕疼痛，需要手術治療，但高齡阿嬤屬於麻醉高風險族群，經評估採微創脊椎千斤頂復位手術最為合適，傷口約1公分，可以矯正駝背、撐高椎體、復位骨折，可在局部麻醉下施行，幾乎不流血，對年長者而言是一大福音。

謝博欽說，手術時特別安排一名專屬護理師全程陪張阿嬤聊天鼓勵，轉移手術的緊張感，阿嬤也非常勇敢配合，經過約50分鐘的手術時間，成功將塌陷的脊椎體撐高復位．矯正局部的駝背變形，並灌入高濃稠低溫骨水泥固定椎體，減少併發症。

阿嬤術後第2天即可起身慢慢走路，並順利出院，現在阿嬤已經慢慢恢復正常生活。

謝博欽也建議她不可使用律動機，接下來補骨治療是最大重點，使用造骨促進劑可以快速提升骨質密度，以預防鄰近節段再發生骨折。