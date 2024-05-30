健康主題館／腎病新國病 護腎有4招

● 腎病患者勿吃來路不明中草藥

● 謹慎食用紅棗、葡萄乾、鳳梨乾等高鉀食物

● 肥胖是慢性腎臟病危險因子，要維持理想體重

慢性腎病已經成為新國病，國內每8位成人就有1位患有腎臟病，有些民眾正處於腎功能逐步惡化仍不自知。台中市中醫師公會榮譽理事長曹榮穎表示，想要護腎，除了健康飲食、規律運動、正常作息之外，千萬不可隨便吃保健食品、來路不明的中草藥，藥膳進補也會增加腎臟負擔。

曬乾的紅棗及經過低溫烘焙的黑棗，是養生藥膳的最佳食材，且具有讓湯頭甘甜的作用。在湯裡加入紅棗或黑棗可補養身體、滋潤氣血，許多人也會隨手泡上一杯「紅棗枸杞茶」養氣明目。曹榮穎說，紅棗、黑棗是慢性腎病患者的飲食禁忌，包括葡萄乾、鳳梨乾都屬於高鉀食物，要謹慎食用。

曹榮穎強調，鉀離子有助於降低高血壓，但是腎臟病患者如果攝取過量，會出現血鉀過高，導致全身無力、心律不整。

如何在日常生活中降低及預防腎病的發生，可從以下方式著手：

一、養成健康生活型態

肥胖是造成慢性腎臟病的危險因子，要維持理想體重，把BMI值控制在18.5~23.9之間；每周至少運動2至3次、每次20至30分鐘的適度運動，透過運動改善代謝，加速排除尿毒素；更要戒除抽菸、酗酒，抽菸者的洗腎風險是一般人的近2倍，也會讓血糖難以控制；做好保暖也能保護腎臟，避免血壓變化過大增加腎上腺素分泌。

二、均衡飲食 適量喝水

坊間的十全大補湯、藥燉排骨、薑母鴨、麻油雞等藥膳，腎臟病患者應與中醫師討論，不適合體質的中藥會使邪氣留滯，不宜隨意進補。尤其要避開食用楊桃、香蕉和柿餅等含高鉀的水果；川七、莧菜、菠菜、空心菜等高鉀蔬菜也要注意。日常飲食應均衡且清淡易消化，少鹽、少調味料、少加工品，減低腎臟負荷。應適量喝水，每天飲水量可以自己體重的公斤數乘以30估算。

三、遵從醫囑 不信偏方

吃中藥會傷腎是錯誤觀念，亂買來路不明的藥材補身才是傷腎主因；服用藥物應諮詢及遵從醫藥專業人員指導，不濫用止痛藥、不聽信偏方草藥、不亂吃減肥藥。

四、自我監測 定期健檢

原發性腎絲球腎炎需長期監控追蹤與治療，可避免病程惡化。糖尿病患者要做好血糖控制，糖化血色素<7%；高血壓患者血壓低於130/80mmHg；痛風患者要控制尿酸，民眾應控制好原有的慢性病。平常要觀察尿液型態，包括排尿頻率、尿液顏色、味道、尿量，注意是否有血尿或泡沫尿。