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花東自由行、團客都有補助 觀光署盼創126億商機

中央社／ 台北29日電

為力拚國際觀光客1000萬人次目標，以及振興花東觀光，交通部觀光署除推出台灣觀光新品牌，也針對花東旅遊推出團體旅遊補助、自由行住宿、台灣好行及台灣觀巴等優惠方案，拚創造新台幣126億元以上商機。

交通部長李孟諺日前曾表示，今年國際觀光客的目標朝1000萬人次努力。

交通部明天將在行政院會報告「拓展觀光亮點，帶動兆元產業」，根據報告內容，觀光署為拓展觀光亮點，將啟動全新台灣觀光新品牌，期待透過觀光品牌引客、環島亮點捲動國旅、跨域整合多元旅遊及智慧景區價值升級等4大策略，融入永續及數位國際發展趨勢，擴大吸引國際旅客來台。

其中，台灣觀光新品牌「TAIWAN–Waves ofWonder」（台灣魅力．驚喜無限），以波浪線條呈現台灣山巒、海洋起伏意象，搭配「親山、親海、樂環島」的行銷主軸，再透過海外旅展、推廣會、數位廣告、戶外廣告及社群平台等行銷管道，盼擴大吸引國際旅客來台。

為振興花東觀光，觀光署指出，推出團體旅遊補助、自由行住宿、台灣好行及台灣觀巴等優惠方案，預計帶動自由行233萬人次、團體旅遊16萬人次，創造新台幣126億元以上商機。同時，中央也將與地方政府共同推出台灣觀光100亮點，透過行銷活動、包裝遊程，以及台灣仲夏節系列活動，盼帶動國旅熱潮，達國旅破億目標。

根據交通部日前公布方案，旅客若是自由行住宿花蓮及台東合法旅宿，花蓮週一至週四入住每房補助新台幣1000元，週五至週日入住每房補助500元；台東週一至週四入住每房補助1000元。

旅遊補助措施方面，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，入住台東最高補助1.5萬元，每家旅行社最多申請5團。

交通部也整合台鐵包裝國內外旅客適用的TaiwanPASS台鐵通用版，推出2人同行1人免費優惠；6月1日起，台灣好行花東路線免費搭乘，台灣觀巴花東地區2折優惠；境外包機旅客赴花蓮旅遊也能享有相關補助。

交通部長 花蓮

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