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民團不滿政府缺乏管理加熱菸 造成走私猖獗

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
CLEAN AIR大聯盟今天到行政院陳情，走私加熱式菸草產品已在黑市利益高達超過億元，政府應該面對新興菸品的上市問題，一方面杜絕走私，另一方面可確保補充菸捐，挹注癌症篩檢經費。圖／CLEAN AIR大聯盟提供
CLEAN AIR大聯盟今天到行政院陳情，走私加熱式菸草產品已在黑市利益高達超過億元，政府應該面對新興菸品的上市問題，一方面杜絕走私，另一方面可確保補充菸捐，挹注癌症篩檢經費。圖／CLEAN AIR大聯盟提供

CLEAN AIR大聯盟今天前往行政院陳情，他們不滿政府行政怠惰，沒有依法管理加熱菸上市問題，造成加熱菸走私者獲得鉅額不法利益的黑市亂象，也讓國庫短收可觀菸捐菸稅。

CLEAN AIR大聯盟表示，桃園地檢署最近起訴海關課員利用職權，縱放水貨商走私，將近10萬條加熱菸違法入境，市價超過兩億元。儘管立法院已經通過立法納管加熱式菸草產品，但是有關這類產品的上市問題，缺乏妥善處理，造成黑市利益龐大，政府無稅可稽徵的窘況，引起不少人貪圖暴利，冒險走私，引發不少社會案件。

CLEAN AIR大聯盟指出，菸捐每年原有將近300億元，可分配各類大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌以及肺癌等五大癌症的免費篩檢，近年來菸捐減少，2023年減少26億元，導致癌症篩檢費用入不敷出，造成目前由菸捐補助的免費癌症篩檢經費，出現短缺問題，如果立法院已經修法，讓加熱式菸草產品合法化，政府應該妥為規畫上市時間，一方面杜絕走私暴利，另一方可以解決菸捐不足的問題。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

癌症 立法院 走私

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