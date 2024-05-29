快訊

苗縣議員銀樓63枚戒指全被搶 損失80多萬急報案

必比登推薦50年老店「陳明統爌肉飯」 配菜防腐劑、農藥超標

閣揆休息室抽菸…柯建銘嗆蔣萬安「恬恬」 北市府反擊了

以聽覺逛展 富邦美術館邀蔣榮宗共譜場館樂音

中央社／ 台北29日電

以雕塑巨擘羅丹、藝術家常玉及趙無極的作品為靈感，富邦美術館邀請作曲家蔣榮宗擔任開館首名「年度合作音樂家」，將古典交響樂團元素結合當代影視音樂製作，為開幕雙展創作系列主題曲。

富邦美術館長翁美慧今天透過新聞稿表示，團隊希望美術館像家一樣，是令人放鬆的地方，因此加入音樂合作。她也期許富邦美術館能變成一個舞台，推廣台灣優秀有才華的青年前進國際。

蔣榮宗畢業於美國南加州大學主修影視配樂碩士、舊金山音樂學院多媒體科技應用音樂學士。2021年曾獲Composers Diversity Collective美國十大優秀菁英作曲家，2022年曾受邀擔任「美國國家錄音藝術科學學院/ 葛萊美獎 2022 Grammy U」導師，並曾為金曲獎與金馬獎打造星光大道紅毯配樂。

此次與富邦美術館合作，蔣榮宗說，透過與翁美慧對話探討，他漸漸認識、研究許多作品和藝術家故事，藉由音符表達出畫作與雕塑訴說的五感聽覺語言，「在過程中，翁館長更親自唱出她想詮釋的獨特旋律和樂句的情緒構想，為之驚豔。」他也在此次合作中，探索不同聲音藝術的各種可能。

如富邦美術館主題曲「光與愛」，靈感源自普利茲克建築獎得主倫佐．皮亞諾建築工作室（RPBW）的設計理念「城市森林」，將美術館日間的蟲鳴鳥叫聲、風聲、城市街道行車聲響等融入交響樂主題音樂。

富邦美術館開幕雙展「真實本質：羅丹與印象派時代」及「富邦典藏展．觸動」，蔣榮宗也為其打造「真實本質：羅丹」、「常玉–白蓮」、「趙無極–10.03.83」等曲，以鋼琴、管弦樂等表達出藝術家人生歷程。

美國 美術館 音樂

延伸閱讀

中職／富邦啦啦隊遭球迷做不雅手勢 蓁蓁：不計較但要有禮貌

超市化身美術館！Mia C'bon手繪台灣地景展覽限店推出 VR展同步上線

PLG／許晉哲神調度富邦勇士續命 卡米諾斯拒對比賽評論

PLG／林志傑19分富邦勇士續命 領航猿爭龍頭仍有變數

相關新聞

台南連鎖火鍋店爆食安 衛生局稽查責令業者限期改善

台南市安南區1家平價連鎖火鍋店遭民眾投訴，用餐時竟有蟑螂「小強」到處亂竄，邊吃還要變打蟑螂，蟑螂更直接爬進一旁的餐碗，讓...

屏東出現首例本土日本腦炎 九如鄉7旬翁發病就醫確診

屏東縣出現今年首例本土日本腦炎確診病例，為九如鄉70多歲男性，5月18日起陸續出現嘔吐、發燒等症狀曾至診所就醫，21日出...

部基營養師推出高纖的芋玉香米粽 教民眾健康吃粽三招

端午節將至，衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭、廚師張家瑀，今天共同研發推出原態、高纖且低GI的「芋玉香米粽」，以芋頭、玉米...

輸液缺口有望補上！衛福部：首批6月10日前20萬袋到貨

國內輸液大廠永豐化學工業公司，因違反藥事法PIC／S GMP相關規定，改善缺失並核可之前不得再生產，衛福部食藥署已協調國...

雨下對地方！曾文水庫等3大水庫大進帳2500萬噸

連日來鋒面過境降雨有感，台南市政府水利局今下午指出，曾文、烏山頭、南化3大水庫最新進帳約2500萬公噸，水庫總蓄水量約2...

國產香蕉進軍連鎖早餐 即日起拉亞漢堡吃得到

持續接軌農產進入通路市場，農糧署今天宣布，輔導香蕉策略聯盟成員與全日物流股份有限公司、伊斯萃股份有限公司合作，即日起在全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。