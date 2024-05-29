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台中酗酒男喝出問題！胰管卡結石就醫碎石後決心戒酒

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師黃文信說明，膽胰管內視鏡經由十二指腸鏡的管腔，進到胰管內，以雷射或震波碎石，並順利取結石。圖／中國附醫提供
醫師黃文信說明，膽胰管內視鏡經由十二指腸鏡的管腔，進到胰管內，以雷射或震波碎石，並順利取結石。圖／中國附醫提供

40多歲張姓男子因工作經常喝酒應酬，養成酗酒習慣。今年過年前一次聚餐，幾杯酒下肚，上腹痛到坐立難安，進食的食物全吐光，就醫診斷為「酒精性胰臟炎合併胰管結石」，電腦斷層攝影顯示，胰管內有1顆約1公分的結石，經轉送到中國附醫接受「膽胰管內視鏡碎石」治療，手術90分鐘後，腹痛消失，他也決心戒酒，重拾健康人生。

中國附醫內科部消化系副主任黃文信表示，急性胰臟炎多表現為突發性腹痛，且痛感持續並會傳至背後；慢性胰臟炎則與急性胰臟炎的反覆發作有關，酒精是造成慢性胰臟炎及胰管結石的主要原因之一，慢性胰臟炎的其他常見原因還包括長期酗酒、新陳代謝疾病或先天性膽胰管構造異常；他呼籲，不明原因的腹部疼痛應及早就醫。

黃文信指出，正常的胰管直徑小於3毫米，當有大於5毫米以上的結石卡在胰管內，靠傳統內視鏡不易取出。以往治療胰管結石，使用內視鏡將取石網或碎石器伸入胰管內嘗試將結石絞碎後取出，但較大的結石難以有效取出，最終只能置放胰管支架引流胰液，有時需要長期反覆地置放支架，嚴重者甚至需進行外科手術。

黃文信說明，膽胰管內視鏡直徑僅3.5毫米，可經由十二指腸鏡的管腔，進到胰管內，以雷射或震波碎石，可以讓病人在不開刀、無任何傷口的情況下，順利碎石及取出胰臟胰管內的結石。2020年以來，中國附醫成功執行數10例膽胰管內視鏡「震波碎石」手術，積累了豐富的臨床經驗。

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