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國產香蕉進軍連鎖早餐 即日起拉亞漢堡吃得到

中央社／ 台北29日電
即日起於全國拉亞漢堡450家門市供應國產香蕉。圖／聯合報系資料照片
即日起於全國拉亞漢堡450家門市供應國產香蕉。圖／聯合報系資料照片

持續接軌農產進入通路市場，農糧署今天宣布，輔導香蕉策略聯盟成員與全日物流股份有限公司、伊斯萃股份有限公司合作，即日起在全國拉亞漢堡450店供應國產香蕉。

持續深耕農產導入主流消費市場，繼量販、超市、超商等連鎖通路，農業部農糧署今天舉辦「媒合國產香蕉上市早餐餐飲通路」記者會。

農糧署代理署長蘇茂祥說，已成功輔導香蕉策略聯盟成員與全日物流公司、伊斯萃公司合作，即日起於全國拉亞漢堡450家門市供應國產香蕉，消費者到門市吃早餐，可享用得到國產新鮮、高品質的單根香蕉。

他並說，國產香蕉今年產量接近35萬公噸，算是國產水果重要品項，而且品質好、可安心食用，已可在超商等通路買得到，呼籲消費者到早餐店用餐也可選購，多多支持國產香蕉，預計每週可賣1萬根。

農糧署補充，香蕉富含醣類、維生素、礦物質，更有豐富的膳食纖維促進消化，以及鉀離子可平衡體內電解質。

早餐店 農糧署 香蕉

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