聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南連鎖火鍋店爆食安 衛生局稽查責令業者限期改善
台南市安南區1家平價連鎖火鍋店遭民眾投訴，用餐時竟有蟑螂「小強」到處亂竄，邊吃還要變打蟑螂，蟑螂更直接爬進一旁的餐碗，讓人瞬間沒了食慾；業者今出面致歉，南市衛生局派員稽查後，已責令業者限期改正。
衛生局表示，針對民眾反映於平價連鎖火鍋店用餐，有蟑螂出沒等食品衛生疑慮，今獲報後會同市府法制處消保官前往稽查，稽查人員當場發現作業環境未符合食品良好衛生規範準則，已責令業者限期改正，並要求加強相關防治作業。
台南市民在網路爆料，25日與友人到安南區一間平價火鍋店慶功，孰料，甫入座就發現卡式爐上竟有「小強」爬過，用餐到一半，蟑螂甚至直接爬上餐盤、碗等餐具，好好的慶功宴瞬間沒了食慾，就匆匆離去。事後，業者出面致歉，也表示會加強清潔消毒。
衛生局強調，餐飲業者應落實自主管理，加強內部稽核機制自行監督改善缺失，確保所供應食品之衛生安全，若查有不符合食品良好衛生規範準則的缺失，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項限期改善，如缺失屆期複查未改善者，將依同法44條第1項規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言