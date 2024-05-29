台南連鎖火鍋店爆食安 衛生局稽查責令業者限期改善

台南市安南區1家平價連鎖火鍋店遭民眾投訴，用餐時竟有蟑螂「小強」到處亂竄，邊吃還要變打蟑螂，蟑螂更直接爬進一旁的餐碗，讓人瞬間沒了食慾；業者今出面致歉，南市衛生局派員稽查後，已責令業者限期改正。

衛生局表示，針對民眾反映於平價連鎖火鍋店用餐，有蟑螂出沒等食品衛生疑慮，今獲報後會同市府法制處消保官前往稽查，稽查人員當場發現作業環境未符合食品良好衛生規範準則，已責令業者限期改正，並要求加強相關防治作業。

台南市民在網路爆料，25日與友人到安南區一間平價火鍋店慶功，孰料，甫入座就發現卡式爐上竟有「小強」爬過，用餐到一半，蟑螂甚至直接爬上餐盤、碗等餐具，好好的慶功宴瞬間沒了食慾，就匆匆離去。事後，業者出面致歉，也表示會加強清潔消毒。