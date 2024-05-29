粉絲注意！台漫前進日本動畫化 翔英融創公布首波3部IP

由文策院支持，翔英融創協助下推出「日照計畫」，促台灣漫畫或動畫創作者發展日本市場，今天公布首波動畫化IP，包含「成為奪心魔之必要」、「好想去台玩！台灣旅行同好會」及「刀姬」。

翔英融創為智寶國際及文化內容策進院合資成立，智寶國際曾推動如「軒轅劍．蒼之曜」、「幻想三國誌」等IP，如今翔英融創為全台唯一具有可在日本籌組動畫製作委員會資格的公司，並在今天透過記者會宣布「日照計畫」啟動。

「日照計畫」除促成台灣創作者發展日本市場，並計畫系統式培養具有國際市場潛力的台灣原創IP內容應用於ACG（動畫、漫畫、遊戲）項目多元製作，同時組成國際合製團隊，讓相關從業人員得以在專案師徒式或實習制度下，逐漸培養出國際級ACG製作人。

翔英融創總經理楊國祥致詞表示，「日照計畫」旨成為台灣ACG產業與日本的橋梁，讓台灣IP能登上ACG產業最大指標的日本國際舞台。

楊國祥說：「我們希望不僅致力於拓展國際動漫市場，以進一步擴大台灣動漫產業的影響力，更期待透過跨國合作與交流，期許為台灣動漫文化開啟全新的國際視野。」

「日照計畫」首波將在日本推出3部動畫化作品，包含在網漫國際平台WEBTOON上累積逾2000萬次點閱的台灣IP「成為奪心魔之必要」；由台灣插畫家與日本東京電視台旗下「都之漫」共同打造的原創IP「刀姬」；以及長期連載於日本秋田書店出版旗下雜誌「Young Champion烈」的台灣IP「好想去台玩！台灣旅行同好會」。

翔英融創表示，除此之外另有許多作品也正進行動畫化推動中，例如輕小說作品「噩盡島」與「禁咒師」等，也即將成為「日照計畫」下一波赴日選手。

文策院長盧俊偉表示，文策院此次將藉著與翔英融創合作，促進台日文化交流，推展台灣原創IP登上ACG殿堂級的日本國際舞台發光發熱。