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衛福部：輸液專案進口 首批約20萬袋6/10前到貨

中央社／ 台北29日電

因應輸液大廠永豐化學工業股份有限公司暫停生產，每月出現150萬袋缺口。衛生福利部次長林靜儀今天表示，已啟動緊急專案進口，第1批約20多萬袋預計6月10日前到貨。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，近期因嚴重違反PIC/S GMP，加上許可證到期，獲展延之前不得製造。衛生福利部食品藥物管理署日前預估，統一以500cc單位換算，永豐的月供應量為196萬袋，初步推估6月約有110萬袋缺口，7月起則每個月須補足150萬袋。

衛福部次長林靜儀今天在臉書（Facebook）公布最新進度，感謝健保署的共擬會委員們配合緊急措施，加開會議並同意啟動緊急專案進口。

林靜儀接受媒體電訪說明，順利的話，6月10日前會有第1批到貨、數量約20多萬袋，接下來將陸續到貨，銜接目前控管的永豐藥廠庫存輸液，會以週為單位追蹤進度，目前預計每週數量應該沒問題。

不過，她強調，仍將控管跟分配一段時間，另外有找到1公升包裝的貨源，規劃第2批進貨，正在處理中。

此外，她在臉書指出，後續檢討機制包括啟動盤點高風險藥廠管理負擔、建立醫療機構重要藥品衛材倉儲安全管理、藥品衛材原料管道安全性與風險分散以及建立戰備及緊急大量傷患藥品衛材安全盤點。

林靜儀 永豐

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