屏東出現首例本土日本腦炎 九如鄉7旬翁發病就醫確診

屏東縣出現今年首例本土日本腦炎確診病例，為九如鄉70多歲男性，5月18日起陸續出現嘔吐、發燒等症狀曾至診所就醫，21日出現呼吸喘及抽搐等症狀再度就醫並住院診治，經醫院通報採檢後於27日確診，目前持續治療中，同住者無疑似症狀。

縣府衛生局接獲通報後展開相關疫情調查，個案近期無國內外旅遊史，也無相關疫苗接種史，平日活動地點以住家周圍為主，住家或活動地附近有豬舍、水稻田等高風險場所，防疫人員已至個案居住地周邊懸掛捕蚊燈，誘捕病媒蚊及噴藥等緊急防治措施，同時加強附近民眾衛教宣導及適齡幼兒疫苗催注。

台灣每年5至10月為日本腦炎的流行季，其中6至7月為流行高峰，據疾病管制署監測資料顯示，2021年全國同期至5月28日止，確定病例數分別為5、1、4、4例，以50歲以上成人較多，病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為主，大部分感染日本腦炎後多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱，甚至昏迷或死亡。

衛生局長張秀君說，預防日本腦炎最有效的方法是接種日本腦炎疫苗，提醒民眾家中如有出生滿15個月以上的幼兒應至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。