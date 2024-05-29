快訊

共軍又來了！2.5小時18架共機越線 5共艦台海現蹤

雨下對地方！曾文水庫等3大水庫大進帳2500萬噸

台灣黑熊遭槍殺！初判已躲進玉山國家公園 仍遭無情盜獵射殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北韓氣球「屎的迫降」 感染科醫師提醒間接接觸最危險

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
南韓近日不斷發現有來自北韓的空飄氣球，內含垃圾及糞便等不明物體。路透
南韓近日不斷發現有來自北韓的空飄氣球，內含垃圾及糞便等不明物體。路透

南韓近日不斷發現有來自北韓的空飄氣球，內含垃圾及糞便等不明物體。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，糞便中最常見的細菌如大腸桿菌、鬆脆桿菌，一般民眾若沒有傷口不需太過擔心，有傷口者則要特別留意，最好有衣物覆蓋。

路透報導，南韓軍方警告居住在北韓邊境附近的居民保持警戒，此前有媒體報導，發現90多個攜帶包括垃圾和糞便等物體的氣球，越境飄入南韓境內。

黃高彬說，糞便中的細菌多為革蘭氏陰性菌，常見的有大腸桿菌、鬆脆桿菌、肺炎克雷伯氏桿菌等，主要透過接觸感染；其他細菌如金黃色葡萄球菌、A型鏈球菌等，因為在大便中占比較少，透過空氣傳染的機會比較小。只要沒有傷口，就算接觸到糞便細菌通常問題並不大。

然而，黃高彬表示，如果是有傷口處接觸到病菌，感染治療上會比較複雜，仍要看糞便中的細菌為何，如果是高抗藥性的細菌感染，可能需要使用比較新或是複雜的抗生素治療，感染狀況嚴重者甚至會導致敗血症。

黃高彬提醒，民眾若有傷口，外出時要避免讓傷口接觸糞便，最好透過衣服遮蓋，回家後應把衣服確實清洗，身體、頭髮等也要洗乾淨，清洗乾淨前避免接觸眼睛、口、鼻。另外，他也說，最怕的就是間接接觸，糞便含水有重量，一旦掉下來破裂，糞便噴灑在物體表面很可能誤觸而不知道，被傳染的機率就會比較大。

北韓 南韓

延伸閱讀

空飄「穢物氣球」！疑平壤報復反北韓傳單 南韓各地發現200多個

北韓空飄百顆「糞便氣球」報復！南韓發警報籲居民閃遠點

北韓發射偵察衛星失敗！金正恩罕見證實曝原因 誓言再接再厲

太陽氣球vs.垃圾袋 國會改革案三讀藍綠道具大戰

相關新聞

屏東出現首例本土日本腦炎 九如鄉7旬翁發病就醫確診

屏東縣出現今年首例本土日本腦炎確診病例，為九如鄉70多歲男性，5月18日起陸續出現嘔吐、發燒等症狀曾至診所就醫，21日出...

雨下對地方！曾文水庫等3大水庫大進帳2500萬噸

連日來鋒面過境降雨有感，台南市政府水利局今下午指出，曾文、烏山頭、南化3大水庫最新進帳約2500萬公噸，水庫總蓄水量約2...

台中抽驗食材違規 必比登推薦名店「陳明統爌肉飯」也入列

台中市食品藥物安全處今公布今年第一季食品（材）抽驗結果，共有7件違規，其中曾獲米其林指南必比登推薦的美食名店「陳明統爌肉...

輸液缺口有望補上！衛福部：首批6月10日前20萬袋到貨

國內輸液大廠永豐化學工業公司，因違反藥事法PIC／S GMP相關規定，改善缺失並核可之前不得再生產，衛福部食藥署已協調國...

北韓氣球「屎的迫降」 感染科醫師提醒間接接觸最危險

南韓近日不斷發現有來自北韓的空飄氣球，內含垃圾及糞便等不明物體。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，糞便中...

花蓮自由行補助開放民眾登記 平日最高折1000元

花蓮自由行國旅補助即日起開放民眾上網登記，觀光署今天指出，只要持有中華民國身分者都可以上網登記後，平日入住可折抵1000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。