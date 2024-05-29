6歲以下兒童可預防死因增加 兒虐、睡姿猝死上榜

國健署公布最新6歲以下兒童死因報告，111至112年高度可預防性案件佔整體35%，較109至110年21%略增，高度可預防性事故傷害案最多與兒虐有關，睡姿猝死也上榜。

衛生福利部國民健康署今天公布「6歲以下兒童死亡原因回溯分析結果報告，主要針對民國111至112年回溯個案，共有19個縣市舉行會議，依選案機制選取344個案進行討論，高度可預防性有122案，占35%，中度56案，占16%，低度137案，占40%，其餘為資訊不足。

據報告顯示，兒童高度可預防性死因，分別有79案是事故傷害、43案與猝死相關。事故傷害個案中，最多與兒虐有關，共有19人。

衛生福利部保護服務司長張秀鴛傍晚告訴中央社記者，各縣市都設有重大兒虐防治小組會議，針對重傷跟死亡逐案檢視，中央會再次檢視孩子被虐待致死原因。

張秀鴛舉例，這就像一塊乳酪有很多洞，兒少在成長過程中藏有很多風險，若可以避免這些風險串在一起，就有機會防止孩子被漏接；希望盡可能透過逐一檢視個案，了解分析根本原因，以進一步降低致死率。

目前看到的問題，張秀鴛說，多數發生在小小孩身上，特別是3歲以下自我保護能力很弱的孩子，加上父母或主要照顧者的教養功能失靈，甚至主要照顧者的親密關係出問題而波及孩子，比方說同居人把對方孩子虐死。

因此，張秀鴛說，當發現哪一類型的家長具有兒虐風險因子就要提高警覺，例如去年開始提供兒保服務方案，由親子賦能專家直接進到家中，個別指導主要照顧者如何跟孩子正向互動、教養，不但指出問題點，更直接把服務送到家，受到實務界好評。

兒童高度可預防性死因的事故傷害個案第2名，是交通事故，包含兒童自行過馬路、被倒車車輛撞擊等；溺斃是第3名，發生地點有水桶、浴缸、餐廳養魚池、幼稚園戲水池、游泳池、水田等。其他死因有火災、窒息、墜樓。

這次報告也提到，被歸類為高度可預防性猝死相關43名個案，有8名是與睡姿相關，報告資料指出，照顧者陳述讓年齡小於6個月個案以「趴、側睡姿入睡」；35名是與環境相關的猝死，報告資料明確提及「窒息」、「呼吸道阻塞」或「遮蔽口鼻的物件」。

嬰兒猝死症候群（SIDS）是台灣嬰兒10大死因之一，國健署加強宣導，引用台灣兒科醫學會嬰兒猝死症候群預防建議資料，嬰兒猝死症候群真正原因不明，但多數與嬰兒睡眠環境有關，意外窒息更是猝死重要原因之一，建議1歲以下寶寶睡眠都應採取仰睡姿勢，不要趴睡。