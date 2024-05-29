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明愈往南水氣愈多 周五起鋒面影響各地雨炸3天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天各地溫暖潮濕，愈往南降雨機率愈高，北部、宜花地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各山區也有局部大雨發生機率。本報資料照片
明天各地溫暖潮濕，愈往南降雨機率愈高，北部、宜花地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各山區也有局部大雨發生機率。本報資料照片

中央氣象署今天指出，明天各地溫暖潮濕，愈往南降雨機率愈高，北部、宜花地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各山區也有局部大雨發生機率。周五鋒面接近，西半部、東南部有短暫陣雨或雷雨，周六、周日受鋒面影響，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨機率，尤其西半部、東北部雨勢明顯。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天南方水氣多往北移動影響台灣，明天偏西南風，各地溫暖潮濕，愈往南降雨機率愈高，中南部、東南部都有局部短暫陣雨，南台灣更有雷雨機會，北部、宜花地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各山區也有局部大雨發生機率。

黃恩鴻指出，周五北邊鋒面接近，配合西南風水氣，西半部、東南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，西半部也有局部大雨。周六、周日鋒面影響往南移動，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨機率，尤其西半部、東北部雨勢明顯。

他表示，下周一至周三鋒面在巴士海峽，環境偏東北風，北部稍涼，中南部、東南部有短暫陣雨，其他地區為零星雨。溫度方面，周日起北部及東北部天氣轉涼，到周一北部低溫約21、22度，高溫25、26度；其他地區高溫27至29度，低溫23至25度

黃恩鴻表示，周五、周六清晨金馬地區有局部低雲或霧，提醒民眾留意。另外，颱風艾維尼目前已減弱為輕颱，距離台北東方1100公里，往東北方向日本東南方海面前進。

低溫 鋒面 雷雨

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