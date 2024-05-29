憂花東3法恐成國會擴權新戰場 環團發起連署盼撤回草案

國民黨立院黨團總召傅崐萁提出的花東交通3法引發爭議，環團表示，立法院長韓國瑜建議新任交通部長上任後再討論，但未做明確書面協商結論，憂心花東3法將成國會擴權下個新戰場，今天發起「與花東一起站上台灣民主前線」連署，訴求撤回花東3法、正視東部災後觀光產業發展。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，花東3法草案限縮建設案10年內完成，但工程的環評、地質探勘、土地徵收等前置程序常需要數年，施工本身更常高達10年以上，但草案給予的期限壓縮上述專業與公共討論空間，讓原該回應花東地方交通需求的草案，反成政治鬥爭工具。

花蓮在地新創產業育成顧問賴冠羽指出，花蓮縣政府長期將地方發展與大型商業開發及交通建設扣連，忽略東部在地文化及自然真正優勢，並點出大多業者為小型企業，不能僅仰賴大量團客與連假；花東聯外道路更需考量當地環境限制，真正安全的路應是以最少破壞來滿足移動需求。

台灣原住民太魯閣學生青年會理事長Yabung Haning（吳雅雯）說，震後部分家戶無家可歸，還得自行貸款重建，傅崐萁不管人民基本生活，卻提出不切實際的高鐵環島、打穿中央山脈國道6號，讓剛經歷地震的花蓮人情何以堪，且興建花東快速道路將帶走更多人潮，無法深化部落經濟；強調不是反對開發，而是期待交通規畫需經縝密地質調查及環評，並依原住民族基本法取得各個部落同意。

地公花東辦公室專員梁聖岳表示，0403震災再次突顯東部長期困境，身為在地立委的傅崐萁卻未將震災重建列為優先法案，反而開出花東3法的空頭支票，忽視環境現實條件與花東整體發展，濫用納稅人的錢、掏空國家預算、不切實際欲引入外國資金（國家主權基金），但地方需要的是解決真實問題，而非空洞的承諾，或是把花東變成他國的一帶一路。

基金會表示，今起發起連署（https://cet.ngo/MrnW），提出國會撤回花東3法、正視東部震災後受創的觀光產業及各項社會發展等2訴求。