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使用要注意！阿嬤骨鬆竟不知 踩律動機竟骨折

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
張姓阿嬤接受微創脊椎千斤頂復位手術治療，傷口僅約1公分，術後第2天能起身慢慢走路，並順利出院。圖／烏日林新醫院提供
張姓阿嬤接受微創脊椎千斤頂復位手術治療，傷口僅約1公分，術後第2天能起身慢慢走路，並順利出院。圖／烏日林新醫院提供

使用律動機要注意！台中烏日94歲張姓阿嬤身體硬朗，平時在市場幫忙賣自家種的小番茄，近期背痛到無法下床。烏日林新醫院骨科主任謝博欽說，阿嬤就醫後查出有嚴重骨質疏鬆症不自知，第2腰椎骨鬆性骨折，追問發現，阿嬤在家喜歡腳踩律動機，恐間接造成骨折或其他損傷，所幸接受微創脊椎千斤頂復位手術，終於不再背痛，可以一夜好眠。

謝博欽說明，張阿嬤近期無外傷病史，經理學檢查、X光、MRI核磁共振檢查確診為第2腰椎骨鬆性骨折。進一步檢查發現阿嬤屬於嚴重骨質疏鬆症。

由於張阿嬤吃最強的止痛藥也無法減輕疼痛，需要手術治療，但高齡的張阿嬤屬於麻醉高風險族群，經麻醉醫師評估全身麻醉可能有醒不過來的風險，全家人都嚇壞了，一度考慮要放棄治療讓阿嬤自然地走完這一程。

謝博欽表示，經評估採微創脊椎千斤頂復位手術最為合適，傷口僅約1公分，可矯正駝背、撐高椎體、復位骨折，更可以在局部麻醉施行，幾乎不流血，對長者是一大福音。

院方在手術時特別安排1名專屬護理師全程陪張阿嬤聊天鼓勵，轉移手術的緊張感，張阿嬤也非常勇敢配合，經過約50分鐘的手術時間，成功將塌陷的脊椎體撐高復位．矯正局部的駝背變形，並灌入高濃稠低溫骨水泥固定椎體骨折，減少併發症。阿嬤術後第2天可起身慢慢走路，並順利出院。

謝博欽說明，張阿嬤有嚴重骨鬆問題，長期在律動機的震動之下，身體的重量恐會應力集中在某1椎節即能壓裂椎體，造成後續骨折無法癒合，導致椎體的骨缺血性壞死。現在張阿嬤術後已經慢慢恢復正常生活，但也建議不要使用律動機，接下來補骨治療是最大重點，快速使用造骨促進劑快速提升骨質密度，以預防鄰近節段再骨折。

手術 阿嬤 骨折

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