花蓮自由行住宿補助開放登記 已760家旅宿業者開放使用

0403地震重創花蓮觀光，交通部觀光署在觀光振興部分提供自由行住宿補助及團體旅遊補助，預計6月1日上路。觀光署28日起開放民眾登記自由行補助，截至今天已有760家旅宿業者加入，目前顯示優惠房間數仍有一半以上，預計8.15億元預算用完前3周公告停止受理。

振興花蓮觀光方案6月1日上路，觀光署共編列9.65億元預算，其中自由行8.15億元，規畫國人入住花蓮縣合法旅宿，平日每房每晚可最高補助1000元、假日最高補助500元；團體旅遊1.5億元，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，每家旅行社最多申請5團。

觀光署表示，花蓮縣總計有2000家旅宿業者，需經過縣政府審核才可加入振興方案，截至今天已有760家加入，後續還會陸續增加，網站會顯示優惠房間使用狀況，綠燈為房間數尚有一半以上、黃燈為使用過半、紅燈為使用7成，經費用完前3周會公告停止受理。

觀光署也說，如旅客因活動預算用罄而欲取消訂房，或如於入住後業者已辦理獎助申請，要求臨時退房，旅客及旅宿業者雙方均應依「個別旅客訂房定型化契約」規定辦理。

另外，觀光署也提醒，0403震災啟動的花東住宿優惠活動分階段啟動，花蓮為6月1日實施、台東8月1日實施，每人之身分證統一編號限使用一次，如旅客已於花蓮使用優惠折抵，則無法再於台東使用優惠折抵。