快訊

北檢出手了！王義川爆「手機定位分析青鳥」 分他字案偵辦

父母拋棄、外婆入獄…悲慘國中生謹記師1叮嚀 餓肚徒步參加會考

花蓮自由行住宿補助開放登記 已760家旅宿業者開放使用

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
花蓮觀光振興自由行住宿補助昨天起開放登記。本報資料照片
花蓮觀光振興自由行住宿補助昨天起開放登記。本報資料照片

0403地震重創花蓮觀光，交通部觀光署在觀光振興部分提供自由行住宿補助及團體旅遊補助，預計6月1日上路。觀光署28日起開放民眾登記自由行補助，截至今天已有760家旅宿業者加入，目前顯示優惠房間數仍有一半以上，預計8.15億元預算用完前3周公告停止受理。

振興花蓮觀光方案6月1日上路，觀光署共編列9.65億元預算，其中自由行8.15億元，規畫國人入住花蓮縣合法旅宿，平日每房每晚可最高補助1000元、假日最高補助500元；團體旅遊1.5億元，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，每家旅行社最多申請5團。

觀光署表示，花蓮縣總計有2000家旅宿業者，需經過縣政府審核才可加入振興方案，截至今天已有760家加入，後續還會陸續增加，網站會顯示優惠房間使用狀況，綠燈為房間數尚有一半以上、黃燈為使用過半、紅燈為使用7成，經費用完前3周會公告停止受理。

觀光署也說，如旅客因活動預算用罄而欲取消訂房，或如於入住後業者已辦理獎助申請，要求臨時退房，旅客及旅宿業者雙方均應依「個別旅客訂房定型化契約」規定辦理。

另外，觀光署也提醒，0403震災啟動的花東住宿優惠活動分階段啟動，花蓮為6月1日實施、台東8月1日實施，每人之身分證統一編號限使用一次，如旅客已於花蓮使用優惠折抵，則無法再於台東使用優惠折抵。

花蓮 觀光署

延伸閱讀

雲林縣民至花蓮觀光 6月1日起最高享1300元補助

福建踩線團6月10日赴馬祖 觀光署：陸委會已核准

14縣市有感 上午10時41分花蓮規模4.6地震、最大震度3級

五月天阿信全說了！捐上億善款助台灣高雄、花蓮、宜蘭

相關新聞

明愈往南水氣愈多 周五起鋒面影響各地雨炸3天

中央氣象署今天指出，明天各地溫暖潮濕，愈往南降雨機率愈高，北部、宜花地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各山區也有局部大雨發...

使用要注意！阿嬤骨鬆竟不知 踩律動機竟骨折

使用律動機要注意！台中烏日94歲張姓阿嬤身體硬朗，平時在市場幫忙賣自家種的小番茄，近期背痛到無法下床。烏日林新醫院骨科主...

花蓮自由行住宿補助開放登記 已760家旅宿業者開放使用

0403地震重創花蓮觀光，交通部觀光署在觀光振興部分提供自由行住宿補助及團體旅遊補助，預計6月1日上路。觀光署28日起開...

高鐵推暑假少年優惠 12至18歲可享折扣

台灣高鐵公司今天宣布，7月1日至8月31日暑假期間，推出「少年優惠專案」，凡12歲至18歲少年搭乘指定車次，可享5折、7...

下班注意！6縣市慎防豪大雨、雷雨 1地防溪水暴漲

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投地區及雲林以南山區有局部大雨或豪雨發生的機率，預計持續到晚間，提醒民眾注意雷...

維持健康就從這些細節開始！盤點12個簡單卻難實踐的生活習慣

健康是人生中最重要的大事，也唯有健康管理的身體，才能達成各種目標，這些維繫健康的小祕訣，值得你我學習...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。