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醫提醒「低骨密」成新健康殺手 3症狀應定期篩檢

中央社／ 台北29日電

民眾重視「三高」慢性病防治，卻容易忽略新國民健康殺手的「低骨密」，醫師警示骨質疏鬆症是沉默疾病，呼籲在早期骨密尚未流失，就定期接受篩檢，注意長輩駝、矮、痛症狀。

中華民國骨質疏鬆症學會2024年公告「亞太地區骨質疏鬆症長期接續治療共識」指出，據調查顯示，台灣65歲以上民眾發生1次以上脊椎體壓迫性骨折，女性占19.8%，男性12.5%，更年期婦女骨質疏鬆症盛行率30%，秘書長林松彥認為，骨質疏鬆症是台灣全民健康未來高度隱憂。

來自高雄醫學大學附設高醫岡山醫院骨科部的主治醫師林松彥，近期透過新聞稿分享難忘個案，那天1名60歲女性骨折患者被送進診間，確診骨質疏鬆症。不過讓他至今無法忘記的是，個案身邊滿臉愁容陪女兒看診、年屆90歲媽媽，身形已明顯嚴重駝背，卻未警覺也有骨質疏鬆問題。

林松彥提到，傳統思維以為駝背、變矮、下背痛是正常老化現象，沒有主動安排骨質密度檢測的意識，再加上現代人生活繁忙，難留意家中長輩身形、健康變化。呼籲民眾平時多關心身邊年老長輩，若外觀明顯出現「駝背、變矮、下背痛」3大症狀，應立即安排骨密度檢測。

「當已經有症狀就是相當嚴重的骨質疏鬆」，林松彥說，骨質疏鬆症非常「沉默」，低骨密無法如同高血壓、高血脂、高血糖等，在一般健檢抽血、量血壓，輕鬆掌握狀況，大多數患者直到發生骨折才發現早已骨鬆，即便醫療團隊有再高深手術技術，仍會留下無法補救後遺症。

林松彥提醒，民眾應要在早期骨密尚未流失之前，就定期接受「雙能量X光吸光式測定儀」（DXA）骨密度篩檢，只需要躺著測5至6分鐘，即可得到完整的骨密度鑑定資料，民眾帶著骨密度鑑定資料，尋求專業骨科醫師診斷，早期發現、及時治療，與飲食生活建議，持續追蹤。

壓迫性骨折 醫師 骨質疏鬆

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