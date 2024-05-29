高鐵推暑假少年優惠 12至18歲可享折扣

台灣高鐵公司今天宣布，7月1日至8月31日暑假期間，推出「少年優惠專案」，凡12歲至18歲少年搭乘指定車次，可享5折、75折或88折的優惠。

台灣高鐵發布新聞稿，欲購票「少年優惠專案」旅客，可自6月3日凌晨零時起，購買7月1日的指定車次車票，後續並依據預售時程逐日開放購票；歡迎青年學子提早安排假期，邀請家人、朋友一同「搭高鐵．Fun暑假」。

台灣高鐵提醒，旅客購買「少年優惠專案」車次，乘車時務必攜帶本人身分證，或附有照片及出生年月日的有效身分證件（如健保卡）以備查驗。

台灣高鐵說，「少年優惠專案」的各指定車次車票，除可於網路訂票系統訂票、付款，也可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過1萬家合作的便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款及取票。