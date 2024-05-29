淘汰寡產乳牛遭爆補助不可回溯 立委批失信於民

台灣與紐西蘭於2013年簽署台紐經濟合作協定(ANZTEC)，2025年起紐西蘭進口液態乳關稅將降至零，農業部為降低成本提出淘汰寡產牛計畫，然而有立委指出，農業部承諾2023年12月1日後淘汰的乳牛均給予補助，如今卻僅限5月8日後淘汰者能領補助，痛批政府失信於民。

農業部上周召開「農業政策願景記者會」，農業部長陳駿季指出，目前國內乳牛約12.3萬頭，每年牛乳產量約47萬噸，而目標是進一步降低到43萬噸，因為泌乳效率不好的寡產牛在吃一樣飼料的情況下並不划算，因此有規劃淘汰寡產牛，牛隻變少了但依舊能維持產量，成本就會降低。

根據農業部養牛產業全面升級轉型計畫(113-116 年)指出，透過泌乳牛計畫性生產及獎勵淘汰低產乳牛來調節生乳產量，以及與教育部研商，規畫學童午餐增加每周供應國產保久乳2次。

陳駿季今於立法院經濟委員會列席報告業務概況，民進黨立委陳亭妃表示，上述計畫經核定今年5月8日後申請才可領取補助，然而農業部前部長陳吉仲先前在說明會答應淘汰補助可追溯至去年12月1日，結果積極配合國家政策的農民反而領不到補助，政府不能失信於民。

另外談到保久乳議題，陳亭妃指出，宜蘭、雲林、嘉義等縣市是提供鮮乳，但鮮乳並沒有傳出衛福部擔憂的食安議題出現，如今要推動保久乳，輔導轉型成保久乳該如何檢討相關機制？

農業部畜牧司代理司長江文全回應，整個養牛產業全面升級轉型計畫核定經費為18.6億，執行內容涵蓋多元加工、牧草資材、現代化設備改善等，目標今年9月起將提供一周2次的學童乳品，委員關心的寡產乳牛淘汰補助追溯問題，目前尚在盤點中。

陳駿季補充，針對學童乳品部分，國教署希望先有配送細節才願意簽字，農業部對此最大原則是不希望任由大廠供應乳品，而是小農鮮乳為主來供應，以照顧到小農。