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國家級警報連發！2鄉山區暴雨 屏東、高雄大雷雨狂炸
中央氣象署發布屏東縣、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流。
氣象署稍早針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，再針對屏東縣沙漠溪（海神宮）、屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警，持續時間至下午4時23分；警戒區域包括屏東縣霧臺鄉、屏東縣三地門鄉有山區暴雨。此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
氣象署說，今天鋒面位於巴士海峽，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部山區並有局部大雨發生的機率，東部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨，北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區及馬祖為多雲，午後有零星短暫陣雨。
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