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麥玉珍林淑芬肢體衝突 移工團體、九槍導演發起連署提4訴求

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
立法院24日續審國會改革法案，民眾黨立委麥玉珍（左二）和民進黨林淑芬發生肢體衝突。本報資料照片
立法院24日續審國會改革法案，民眾黨立委麥玉珍（左二）和民進黨林淑芬發生肢體衝突。本報資料照片

民眾黨立委麥玉珍24日和民進黨立委林淑芬在立法院發生肢體衝突。4個移工團體、「九槍」紀錄片導演蔡崇隆等人共同發起連署，訴求停止分化族群的政治操作，「讓我們看見保障移民工權益的政策」。

發起連署的團體與個人包括南洋台灣姊妹會、新二代留聲機：移民青年倡議陣線、桃園市群眾服務協會、 1095壹零玖伍移民工文化協會、「九槍」紀錄片導演蔡崇隆。

聲明內容表示，譴責各種形式的暴力，暴力不僅無助於立法院的議事進展，也阻礙立法委員善盡表達民意的職權。這是一件肢體衝突事件，當天的議程也非討論移民工議案，但事後，事件雙方卻於媒體及社群平台撰文，試圖操作族群語言，拉扯新住民及新二代來背書，模糊事件焦點，也刻意忽略了多元社會不同群體的主體性。製造族群對立，「我們不能認同，必須站出來發聲」。

聲明表示，呼籲各政黨與立法委員，積極落實選舉期間對移民工群體所承諾的政見，因為可預見的是，台灣的移民工人數將會持續成長，未來將有各種外國人以永久居留及歸化公民身分在台生活，「我們期待立法院提出尊重多元，保障移民工權益的進步法案」，包括：

1、全面檢討並完備永久居留者的相關權益，包括福利權，健康醫療權，教育權及公共參與權等。

2、婚姻移民往往是家中的主要照顧者，有一天也會成為被照顧者，應增加新住民使用長照服務的友善措施，弭平語言文化的隔閡，幫助更多新住民家庭獲得照顧資源。

3、檢視並修正當前法令對婚姻移民權益保障的各種缺漏，例如社會救助法、住宅法、長期照顧服務法等，保障合法居留的婚姻移民，肯定新住民對台灣的貢獻，並符合國際人權公約的精神。

4、相關部門應盡速落實「移徙工人及其家庭成員權利國際公約」，遵守公平聘僱規範，徹底根除強迫勞動、積極在文化、社會與健康權利消除障礙，落實移工平權。

婚姻 新住民 移民

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