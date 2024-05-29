核電延役觸及核安紅線 核安會：沒執照、沒安全

核電延役與否成為能源政策關注焦點，其中核廢料處理為關鍵之一，台電坦言高階最終處置場因無法源沒辦法做地質鑽勘，但今年下半年會參與芬蘭高階最終處置場試營運計畫；另有立委指出，核電廠在沒有執照下延役、持續運轉，觸及核安紅線。核安會表示，沒有執照、沒有安全。

立法院教育及文化委員會邀請核安會主委陳東陽及經濟部次長林全能就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規畫」進行專案報告，並備質詢。會中多位立委關心核廢料最終處置場選址問題。

台電提出「用過核子燃料最終處置計畫」，規畫該計畫分為5階段完成處置場，包含「潛在處置母岩特性調查與評估」、「候選場址評選與核定」、「場址詳細調查與試驗」、「處置場設計與安全分析評估」，台電目前完成第1階段工作，目前處於第2階段的候選場址評選與核定。

國民黨立委葉元之表示，依照台電核廢量最終處置計畫，2018年要提出候選場址，但目前卻毫無下文，質疑後續的規畫期程能否如期執行；民進黨立委范雲說，低階最終處置場需進行地方公投，高階最終處置場目前連法規都沒有，質疑能否找到處置場。

另針對國發會主委劉鏡清說不排斥核能重啟，范雲表示，劉鏡清並非核能專家，核安會才是專家、擁有核能專業，認為部會應加強橫向溝通。

台電副總經理許永輝表示，低階處置場曾規畫台東、金門，但因地方沒有辦理公投，高階部分，2017年確認台灣有花崗岩地質可做最終處置場，曾將花蓮、金門納入考量，但需進行地質調查及鑽勘，然而卡在沒有法源依據，貿然做地質鑽勘有疑慮，加上與社會及地方政府溝通有困難，無法取得支持。

許永輝表示，雖因無法源沒辦法做地質鑽勘，但在技術工程上會參與國際合作，芬蘭今年高階最終處置場會進行試營運計畫，我國今年下半年也會參與試營運計畫。

民進黨立委洪申翰指出，民黨立委包含賴士葆、王鴻薇、牛煦庭等17人提出的核電廠延役版本中，想讓核電廠在沒有執照的情況下繼續運轉，質疑觸犯核能安全很大紅線，認為核電延役與否可以討論，但若要闖這條紅線，就會犧牲核安，要求核安會及台電應把立場表明清楚。

台電表示，沒有執照就不能繼續運轉，涉及安全及法規問題；陳東陽也說「沒有執照就沒有安全」。