快訊

管理費風波後首現身！郭書瑤被問「撕公告」忍不住哽咽了

手機定位分析青鳥？王義川資料從哪來 NCC要調查電信三雄

獨／新光金合併案 大股東五點說明盼擂台招親

聽新聞
test
0:00 / 0:00

核電延役觸及核安紅線 核安會：沒執照、沒安全

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民進黨立委洪申翰指出，核電廠在沒有執照下延役、持續運轉，觸及核安紅線。核安會表示，沒有執照、沒有安全。圖為核三廠。聯合報系資料照
民進黨立委洪申翰指出，核電廠在沒有執照下延役、持續運轉，觸及核安紅線。核安會表示，沒有執照、沒有安全。圖為核三廠。聯合報系資料照

核電延役與否成為能源政策關注焦點，其中核廢料處理為關鍵之一，台電坦言高階最終處置場因無法源沒辦法做地質鑽勘，但今年下半年會參與芬蘭高階最終處置場試營運計畫；另有立委指出，核電廠在沒有執照下延役、持續運轉，觸及核安紅線。核安會表示，沒有執照、沒有安全。

立法院教育及文化委員會邀請核安會主委陳東陽及經濟部次長林全能就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規畫」進行專案報告，並備質詢。會中多位立委關心核廢料最終處置場選址問題。

台電提出「用過核子燃料最終處置計畫」，規畫該計畫分為5階段完成處置場，包含「潛在處置母岩特性調查與評估」、「候選場址評選與核定」、「場址詳細調查與試驗」、「處置場設計與安全分析評估」，台電目前完成第1階段工作，目前處於第2階段的候選場址評選與核定。

國民黨立委葉元之表示，依照台電核廢量最終處置計畫，2018年要提出候選場址，但目前卻毫無下文，質疑後續的規畫期程能否如期執行；民進黨立委范雲說，低階最終處置場需進行地方公投，高階最終處置場目前連法規都沒有，質疑能否找到處置場。

另針對國發會主委劉鏡清說不排斥核能重啟，范雲表示，劉鏡清並非核能專家，核安會才是專家、擁有核能專業，認為部會應加強橫向溝通。

台電副總經理許永輝表示，低階處置場曾規畫台東、金門，但因地方沒有辦理公投，高階部分，2017年確認台灣有花崗岩地質可做最終處置場，曾將花蓮、金門納入考量，但需進行地質調查及鑽勘，然而卡在沒有法源依據，貿然做地質鑽勘有疑慮，加上與社會及地方政府溝通有困難，無法取得支持。

許永輝表示，雖因無法源沒辦法做地質鑽勘，但在技術工程上會參與國際合作，芬蘭今年高階最終處置場會進行試營運計畫，我國今年下半年也會參與試營運計畫。

民進黨立委洪申翰指出，民黨立委包含賴士葆、王鴻薇、牛煦庭等17人提出的核電廠延役版本中，想讓核電廠在沒有執照的情況下繼續運轉，質疑觸犯核能安全很大紅線，認為核電延役與否可以討論，但若要闖這條紅線，就會犧牲核安，要求核安會及台電應把立場表明清楚。

台電表示，沒有執照就不能繼續運轉，涉及安全及法規問題；陳東陽也說「沒有執照就沒有安全」。

台電 核能 核電

延伸閱讀

陳東陽：核安會職責是核能管制 能源政策由經濟部決定

國發會主委談能源政策 劉鏡清：核能重啟三大前提

國發會主委劉鏡清盤點明星產業 造護國群山

國發會主委劉鏡清 政治素人上菜...備受矚目

相關新聞

快訊／無框行動確定7月15日終止營運！NCC曝停止原因、5萬用戶未來動向

強打終身不綁約的新加坡數位電信商無框行動（Circles.Life），來台5年將申請終止營運退出台灣市場，無框行動的用戶也擔憂自己將變成電信孤兒，期盼合作的中華電信都能「打包帶走」，對此是否會影響原用戶，國家通訊傳播委員會也在今（29）日下午例行記者會回應，確定7月15日終止營運。

高人指點財位擺設？彰化和美彩券行開出大樂透1億頭獎

大樂透第113000056期昨天開出的頭獎號碼，落在彰化縣和美鎮新庄里彰新路二段的「熊福氣彩券行 」，彩金1億元1人獨得...

淘汰寡產乳牛遭爆補助不可回溯 立委批失信於民

台灣與紐西蘭於2013年簽署台紐經濟合作協定(ANZTEC)，2025年起紐西蘭進口液態乳關稅將降至零，農業部為降低成本...

國家級警報連發！2鄉山區暴雨 屏東、高雄大雷雨狂炸

中央氣象署發布屏東縣、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流...

核電延役觸及核安紅線 核安會：沒執照、沒安全

核電延役與否成為能源政策關注焦點，其中核廢料處理為關鍵之一，台電坦言高階最終處置場因無法源沒辦法做地質鑽勘，但今年下半年...

麥玉珍林淑芬肢體衝突 移工團體、九槍導演發起連署提4訴求

民眾黨立委麥玉珍24日和民進黨立委林淑芬在立法院發生肢體衝突。4個移工團體、「九槍」紀錄片導演蔡崇隆等人共同發起連署，訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。