快訊

管理費風波後首現身！郭書瑤被問「撕公告」忍不住哽咽了

手機定位分析青鳥？王義川資料從哪來 NCC要調查電信三雄

獨／新光金合併案 大股東五點說明盼擂台招親

環團發起連署 訴求國會撤回花東交通三法

中央社／ 台北29日電

環島高鐵、花東快及國六東延特別條例近期引發討論，地球公民基金會今天指出，已發起「與花東一起站上台灣民主前線」連署，訴求國會撤回花東交通三法，勿排擠基礎建設經費，且政府應正視震災後的發展。

國民黨立委傅崐萁提出的「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案，因建設規模龐大，牽涉金額相當高，社會討論度也高。

地球公民基金會今天與花蓮、台東在地業者一同舉行記者會，指出28日已發起「與花東一起站上台灣民主前線」 線上連署，並提出2項訴求，第一是國會撤回交通三法，勿排擠真正迫切的基礎建設經費；第二是政府正視東部震災後受創的觀光產業及各項社會發展。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，雖然立法院長韓國瑜日前建議待新任交通部長上任再討論花東交通三法，但沒有明確的書面協商結論，而依照立法院三讀修正通過立法院職權行使法部分條文經驗，未來國民黨團、民眾黨團仍有可能讓花東交通三法成為下一個新戰場。

黃靖庭指出，這三條草案限縮建設案10年完成，但工程的地質探勘、環境影響評估、土地徵收等前置程序常需要數年，施工更常超過10年，草案給予的限期恐壓縮專業與公共討論空間，甚至影響公共安全及人民權益的保障，這不是回應花東地方交通需求，而是政治鬥爭工具。

地球公民花東辦公室專員梁聖岳透露，0403震災凸顯東部長期困境，身為在地立委的傅崐萁卻未將震災重建列為優先法案，反而開出花東交通三法的空頭支票，忽視環境現實條件與花東整體發展。

梁聖岳提到，無論是濫用國家預算，或是不切實際引入外國主權基金，地方需要的是解決真實問題，而不是空洞承諾或是把花東變成他國的一帶一路。

花蓮在地新創產業育成顧問賴冠羽強調，花東的聯外道路必須考量當地環境限制，比起沒有節制的建設，真正安全的路應該是以最少的破壞來滿足移動需求，而不是缺乏評估與規劃就引入大量的車流、人流。

環島高鐵 立法院 花蓮

延伸閱讀

再批藍白搞陽謀 柯建銘喊：對話取代對抗

國會改革是習近平指使韓國瑜、傅崐萁？ 國安局稱持續關注

女星陳艾琳挺青鳥行動 痛批傅崐萁不可思議

力推國會改革受猛轟 傅崐萁：當作消業障

相關新聞

快訊／無框行動確定7月15日終止營運！NCC曝停止原因、5萬用戶未來動向

強打終身不綁約的新加坡數位電信商無框行動（Circles.Life），來台5年將申請終止營運退出台灣市場，無框行動的用戶也擔憂自己將變成電信孤兒，期盼合作的中華電信都能「打包帶走」，對此是否會影響原用戶，國家通訊傳播委員會也在今（29）日下午例行記者會回應，確定7月15日終止營運。

高人指點財位擺設？彰化和美彩券行開出大樂透1億頭獎

大樂透第113000056期昨天開出的頭獎號碼，落在彰化縣和美鎮新庄里彰新路二段的「熊福氣彩券行 」，彩金1億元1人獨得...

淘汰寡產乳牛遭爆補助不可回溯 立委批失信於民

台灣與紐西蘭於2013年簽署台紐經濟合作協定(ANZTEC)，2025年起紐西蘭進口液態乳關稅將降至零，農業部為降低成本...

國家級警報連發！2鄉山區暴雨 屏東、高雄大雷雨狂炸

中央氣象署發布屏東縣、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流...

核電延役觸及核安紅線 核安會：沒執照、沒安全

核電延役與否成為能源政策關注焦點，其中核廢料處理為關鍵之一，台電坦言高階最終處置場因無法源沒辦法做地質鑽勘，但今年下半年...

麥玉珍林淑芬肢體衝突 移工團體、九槍導演發起連署提4訴求

民眾黨立委麥玉珍24日和民進黨立委林淑芬在立法院發生肢體衝突。4個移工團體、「九槍」紀錄片導演蔡崇隆等人共同發起連署，訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。