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小時候胖恐是真的胖 調查：7成青少年「一路胖到大」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
小時候胖真的不是胖嗎？國外研究指出，超過一半的肥胖兒童長大後仍然會是肥胖，更有7成肥胖的青少年會變成肥胖的成年人，且增加罹患非傳染性疾病的風險。示意圖。本報資料照片
小時候胖真的不是胖嗎？國外研究指出，超過一半的肥胖兒童長大後仍然會是肥胖，更有7成肥胖的青少年會變成肥胖的成年人，且增加罹患非傳染性疾病的風險。示意圖。本報資料照片

全球兒童肥胖問題持續加劇，而台灣兒童的肥胖問題同樣亟需關心，「小時候的胖恐怕是真的胖」。根據國外研究，有7成肥胖的青少年會變成肥胖的成年人。衛福部國健署提醒，暑假將至，別忘記維持良好的生活型態，多攝取天然及原型食物、少喝含糖飲料、規律運動及減少久坐等，避免小時肥胖造成日後身體健康的危害。

小時候胖真的不是胖嗎？國外研究指出，超過一半的肥胖兒童長大後仍然會是肥胖，更有7成肥胖的青少年會變成肥胖的成年人，且增加罹患非傳染性疾病的風險。世界衛生組織（WHO）指出，2022年全球5至19歲兒童及青少年中，超過3.9億人有過重或肥胖問題，已成為當前最需被重視的健康問題之一。

國健署長吳昭軍提醒，家長、兒童及青少年，面對即將到來的暑假，別忘記維持良好生活型態，多攝取天然及原型食物、少喝含糖飲料、規律運動及減少久坐等，才能元氣滿滿、體位健康不超標。

吳昭軍表示，不良生活習慣是造成過重和肥胖的原因之一。據國民健康署106至109年「國民營養健康調查」， 7至12歲、13至15歲及16至18歲兒童及青少年之過重及肥胖率分別為26.7%、30.6%及28.9%，平均約每3位兒童及青少年中就有一位有過重或肥胖的情形。

國健署參考WHO提出「終結兒童肥胖」報告，從媽媽懷孕開始提供產前檢查和衛教手冊等服務，並結合幼兒園、學校等跨單位資源推動飲食營養及身體活動，同時依照實證經驗，訂定「全民身體活動指引」、「肥胖防治實證指引」，讓專業人員也能參與協助推廣健康體位，建構友善環境。

國健署社區健康組研究員陳麗娟表示，研究顯示，學生在暑假期間生活型態會改變，包括每日久坐時間增加約5%、螢幕使用時間≥2小時者增加約6%、蔬菜及水果攝取量分別減少0.6份及1.1份、糖攝取增加約10克等，且BMI也有上升趨勢。

陳麗娟建議，家長可善用三撇步，讓孩子的暑假健康不打烊，培養及維持良好生活型態，打造健康體位，輕鬆快樂的度過暑假。

撇步一：「天然又美味，原型少加工」

善用「我的餐盤」六口訣，每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。多選擇天然、原型、少加工食材，如全穀及未精緻雜糧、南瓜、深綠色蔬果等。

撇步二：「多補充水分，減糖少負擔」

炎炎夏日，大家喜歡喝一杯冰涼的含糖飲料，然而含糖飲料喝越多，身體負擔越大。「白開水」是最好的水分來源，可以加入少許檸檬片等水果，或加入茶葉泡製冷泡茶，讓白開水不只是白開水，又可以增加水分的攝取量。

撇步三：「快樂活動，減少久坐」

WHO建議兒童及青少年每天都應累積至少達到60分鐘以上中高強度身體活動，並減少久坐時間及降低每日應少於2小時的觀看螢幕時間。有空不妨與家人、朋友相約公園打籃球、快步走或騎乘自行車。

久坐 肥胖

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