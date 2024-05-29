每3個小孩有1人過重 國健署憂暑假久坐易肥胖

寶島變肥島，台灣成小胖子王國，平均每3個小孩就有1人過重或肥胖，暑假腳步漸近，國健署提醒，學生假期久坐時間、糖分攝取紛紛增加，身體質量指數（BMI）恐有上升趨勢。

據衛生福利部國民健康署民國106至109年「國民營養健康調查」，7至18歲兒童及青少年過重及肥胖率介於26.7%至30.6%，平均約每3名兒童及青少年中就有1人有過重或肥胖的情形。國健署社區健康組研究員陳麗娟告訴中央社記者，台灣小胖子多與生活型態不佳有關。

尤其久坐與愛喝含糖飲料等。陳麗娟提醒，研究顯示，學生在暑假期間生活型態會改變，包括每天久坐時間增加約5%、螢幕使用時間大於等於2小時者增加約6%、蔬菜及水果攝取量分別減少0.6份及1.1份、糖攝取增加約10克等4，且BMI也有上升趨勢。

陳麗娟建議，維持良好生活型態，其中多食用原型食物，減少加工食品攝取是關鍵之一，如全穀及未精緻雜糧；再者是多補充水分，少喝含糖手搖飲，如果覺得白開水沒味道，建議加入少許檸檬片等水果，或加入茶葉泡製冷泡茶，讓白開水不只是白開水，又可以增加水分的攝取量。

減少久坐也至關重要，陳麗娟說，世界衛生組織（WHO）建議兒童及青少年每天都應累積至少達到60分鐘以上中高強度身體活動，減少久坐時間及降低每天應少於2小時的觀看螢幕時間。呼籲學生有空不妨與家人、朋友相約公園打籃球、快步走或騎乘自行車。

很多人常聽「小時候胖不是胖」，這是錯誤觀念，研究指出，超過一半的肥胖兒童長大後仍然會是肥胖，更有7成肥胖的青少年會變成肥胖的成年人。國民健康署長吳昭軍呼籲，家長重視從小營造健康體位，從媽媽懷孕開始，善用地方衛生單位資源，由專業人員參與協助控制。