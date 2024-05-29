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傳6月赴陸禁團令解除無望 已招攬2萬多名旅客仍可出發

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
兩岸觀光至今未解，業者持續喊話6月全面解除禁團令，相關單位近日跨部會協商，預計5月底前有結論。本報資料照片
兩岸觀光至今未解，業者持續喊話6月全面解除禁團令，相關單位近日跨部會協商，預計5月底前有結論。本報資料照片

兩岸觀光至今未解，業者持續喊話6月全面解除禁團令，相關單位近日跨部會協商，預計5月底前有結論。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁今透露，交通部長今上午向業者表示，6月預計還是朝禁團令不解除的方向，但6月1日後原定出團的旅行團，約2萬多名旅客可繼續出發，業者已對此表達強烈抗議。

近日賴清德總統520就職談話、大陸對台軍演等，讓外界擔心影響6月解除禁團令。中華民國全國商業總會理事長許舒博27日透露，「預計月底會有團客開放的好消息」，為業界增添不少信心。然而，交通部、觀光署今與旅行業代表開會，傳出6月恐還是朝向不解除禁團令。

蕭博仁今表示，今天上午與交通部長、觀光署長共同開會，會中交通部長李孟諺表示，6月1日後原定出團的旅行團可繼續出發，但幾個部會還是傾向禁團令不解除的方向，因此也不許打廣告、招攬客戶，等同禁團令未解除。目前初估6月已招攬前往大陸的旅行團約有1千團，每團約20多人。

蕭博仁指出，業界針對此決議已表達強烈反對，希望是全面開放，盼部長最後這兩天再去向其他部會溝通。至於後續是否發動大規模陳抗，他則說，視後續情況而定。

對此，交通部表示，李孟諺上任後相當關注台灣觀光產業發展，故特別邀請旅行業者代表於今天上午進行會談，了解大家的需求。針對媒體問到兩岸團客等相關議題，李孟諺重申，為保障旅客權益及促進業者發展，政府將持續依對等開放原則，循序推動兩岸團體旅遊，以滿足國人的期待。

交通部長 旅行團 李孟諺

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