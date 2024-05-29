80歲聘外籍看護免巴氏量表？立委憂移工不足提案遭保留

台灣邁入高齡社會，估計台灣有90萬80歲以上長者，照顧服務的勞動力卻短缺。立院衛環委員會今逐條審查就業服務法修正草案，立委提案放寬80歲以上被看護者，免經醫療機構專業評估(巴士量表)，可申請外籍看護。但因立委意見不一，相關資料也不足，最後決議保留所有提案擇期再審。召委王育敏表示，會在她擔任召委時排審此一修法，希望勞動部和衛福部能準備更多資料。

立委劉建國表示，此一提案若通過，評估台灣８０歲以上長者可申請者達53萬，就算只有一半人申請，也需要２６萬名移工。但目前台灣約有１０多萬個家庭申請到外籍看護，卻只滿足了３分之１的需求，再加上這２０多萬人。目前看護移工已出現國際「搶工」的現象，台灣如何找到新的移工來源？

有立委提出修正動議，將法案加上一年內申請過的不用再評，認定情況特殊現象者不需使用巴氏量表等條款，不要訂80歲的界線，建議將草案加上修正動議後送出委員會。但多數立委仍認為茲事體大卻資料不足，決定擇期再審。