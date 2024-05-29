快訊

國家級警報響！ 快遠離屏東縣牛角灣溪 已有暴雨恐溪水暴漲

喬治亞國會之亂！親俄派強推爭議法案，推翻總統否決

北韓空飄百顆「糞便氣球」報復！南韓發警報籲居民閃遠點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

80歲聘外籍看護免巴氏量表？立委憂移工不足提案遭保留

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
立院衛環委員會今審「就業服務法第 55 條條文修正草案」，立委提案放寬 80 歲以上被看護者免經醫療機構專業評估(即巴氏量表)，可申請外籍看護。本報資料照片
立院衛環委員會今審「就業服務法第 55 條條文修正草案」，立委提案放寬 80 歲以上被看護者免經醫療機構專業評估(即巴氏量表)，可申請外籍看護。本報資料照片

台灣邁入高齡社會，估計台灣有90萬80歲以上長者，照顧服務的勞動力卻短缺。立院衛環委員會今逐條審查就業服務法修正草案，立委提案放寬80歲以上被看護者，免經醫療機構專業評估(巴士量表)，可申請外籍看護。但因立委意見不一，相關資料也不足，最後決議保留所有提案擇期再審。召委王育敏表示，會在她擔任召委時排審此一修法，希望勞動部和衛福部能準備更多資料。

立委劉建國表示，此一提案若通過，評估台灣８０歲以上長者可申請者達53萬，就算只有一半人申請，也需要２６萬名移工。但目前台灣約有１０多萬個家庭申請到外籍看護，卻只滿足了３分之１的需求，再加上這２０多萬人。目前看護移工已出現國際「搶工」的現象，台灣如何找到新的移工來源？

有立委提出修正動議，將法案加上一年內申請過的不用再評，認定情況特殊現象者不需使用巴氏量表等條款，不要訂80歲的界線，建議將草案加上修正動議後送出委員會。但多數立委仍認為茲事體大卻資料不足，決定擇期再審。

勞動部 外籍看護 移工

延伸閱讀

立委質疑阿里山林鐵不安全 陳駿季：將增警示系統

「南大安北榮星」雙公園 蔣萬安斥資4.5億優化榮星花園

憂懷孕歧視勞基法修法保留 勞部3個月內提評估報告　

遭陳亭妃指控攻擊跌倒 徐巧芯拿監視畫面反駁

相關新聞

國家級警報響！ 快遠離屏東縣牛角灣溪 已有暴雨恐溪水暴漲

中央氣象署稍早發布南投縣至屏東縣6縣市大雨特報，接著發布屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分；慎防劇烈降雨、雷...

邦克列酸稽查專案啟動 抽驗數量曝光

寶林茶室食物中毒事件，釀成4人死亡，後續證實為邦克列酸中毒，衛福部食藥署即日起啟動首次「邦克列酸」專案稽查，預計抽驗粿條...

傳6月赴陸禁團令解除無望 已招攬2萬多名旅客仍可出發

兩岸觀光至今未解，業者持續喊話6月全面解除禁團令，相關單位近日跨部會協商，預計5月底前有結論。中華民國旅行商業同業公會全...

憂懷孕歧視勞基法修法保留 勞部3個月內提評估報告　

台灣面臨少子化，立委提案修法勞動基準法，提出延長產假四周、增訂有薪流產假等，今於立院衛環委員會進行逐條審查。但因尚未展開...

小時候胖恐是真的胖 調查：7成青少年「一路胖到大」

全球兒童肥胖問題持續加劇，而台灣兒童的肥胖問題同樣亟需關心，「小時候的胖恐怕是真的胖」。根據國外研究，有7成肥胖的青少年...

南投至屏東6縣市大雨特報 注意雷擊強風

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南投地區及雲林以南山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。