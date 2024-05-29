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北市抽驗批發市場蔬果 青江白菜等3項農藥超標

中央社／ 台北29日電

台北市市場處今天表示，為維護民眾食用生鮮蔬果安全，抽驗批發市場1252件蔬果，其中141件不符規定，包含青江白菜等3項，可能是因夏天病蟲增加，為驅蟲未控制噴藥劑量。

市場處發布新聞資料指出，台北市第一、二果菜批發市場由市府委託台北農產公司經營管理，為確保流通在大台北地區蔬果安全及品質無慮，4月抽驗蔬果產品，主要不合格品項為青江白菜、小白菜、油菜。

經北農統計，市場處表示，農藥檢驗不合格蔬果供應人主要來自雲林縣、屏東縣、彰化縣，銷毀蔬果總量分別為1萬7663公斤、4108公斤、4968公斤。

市場處指出，因夏天病蟲害本來就會增加，青江白菜、油菜、小白菜都為十字花科，十字花科容易引發蟲類食用，若農民用藥未控制妥當，經檢驗後就容易超標。

蔬果若檢驗不合格，市場處表示，北農除禁止此批貨交易，並暫停供應人當天其餘供應代號的同品項蔬果拍賣，且取樣檢驗，檢驗合格才能拍賣。

此外，針對檢驗不合格蔬果會報廢銷毀，並依北農規定停止供應，且函報農糧署及供應人所屬地方政府農政機關，輔導農友用藥，落實源頭管理，有效維護食品安全。

市場處指出，每年4月至8月是西瓜產季，產區在花蓮縣、雲林縣、宜蘭縣、台南市、屏東縣，提醒民眾選購西瓜時，應挑果臍窄小、表皮紋路鮮明、觸感平滑，購買後放置陰涼通風處，切片後盡速食用完畢或以保鮮膜包裹放冰箱冷藏，避免變質腐壞。

北農 屏東縣 雲林

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