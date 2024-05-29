食品包裝含大量PFAS 專家：外食族增睪丸癌、乳癌風險

全氟及多氟烷基物質（PFAS）在生活中被廣泛運用，因其穩定性高且難以分解、具生物累積性等特性，恐危害人體健康。專家表示，民眾三餐若老是在外，暴露的風險最高，研究顯示不僅會增加男性睪丸癌、女性乳癌的風險，更會「禍及子孫」，直接影響胎兒健康。

PFAS是一種含氟化學物質大家族，其成員超過1萬2000種全氟物，從上世紀起就被廣泛用在各種消費性產品，如製作裝油炸物的紙袋與紙盒等食品包材、紡織品、化妝品、醫療用品、消防泡沫、電子及半導體製程、塑膠製程等工業用途。台灣科技媒體中心（SMC）今邀集各方專家，舉行線上記者會討論關於管制PFAS的重要性與可行性。

台大環境工程學研究所特聘教授林郁真表示，PFAS物質現在已被普遍且廣泛應用，舉凡食品包材、家具與衣物表面塗層等，目前推測已超過1萬多種。

2023年11月國際癌症研究署（IARC）將其中的全氟辛酸（PFOA）歸類在致癌物分類中的第一類「對人類致癌」的致癌物，而全氟辛烷磺酸（PFOS）則為第2B類「可能對人類致癌」致癌物，因此監管PFAS已是當務之急。

台大食品安全與健康研究所助理教授羅宇軒說，日常生活中或多或少會暴露在PFAS的影響之中，尤其是三餐在外的「外食族」暴露量更大，而台灣人飲食習慣愛吃「內臟」，也成為風險高於美國的因素之一，因此台灣要訂定PFAS的殘留容許值，需參酌國人的飲食習慣，無法全數比照美國標準。

「PFAS的影響是會影響生殖器官，甚至造成『代間傳遞』」羅宇軒表示，孕婦若在懷孕期間暴露在PFAS之下，日後兒子的精子品質會受到影響，PFAS會干擾人類睪丸細胞的生理運作，影響生殖賀爾蒙平衡，導致睪丸癌風險增加；女性則會造成不孕症、乳癌、性早熟等情形。

但訂定PFAS相關的規範相當困難。林郁真指出，根據歐盟食品安全局（EFSA）建議，四種主要的PFAS（PFOA、PFOS、PFNA、PFHxS）物質，人體每周可耐受攝入量為4.4ng／kg（奈克／公斤），而美國目前正在評估飲用水的管制濃度。由於訂定法規標準需要各部會的溝通協調，必須從國人暴露風險途徑，如飲食習慣、生活方式及產業結構等全面評估後，辨識需要優先關注之PFAS，以研擬管制策略及方針。

羅宇軒則表示，若要一次全面禁止PFAS的使用，恐怕會先啟產業界的革命，但應先將較長鏈分子式的PFAS禁用，再逐步禁止短鏈的PFAS。

林郁真也說，PFAS沒辦法一口氣全面禁用，但可先針對已知毒性的PFAS進行管制。台灣PFAS大量使用在半導體業製程中的清洗液中，屬於界面活性劑，必須要能抵抗高濃度過氧化氫的氧化，目前只有PFAS可以勝任，若出現其他的替代品，也會是性質類似的物質。