邦克列酸稽查專案啟動 抽驗數量曝光

寶林茶室食物中毒事件，釀成4人死亡，後續證實為邦克列酸中毒，衛福部食藥署即日起啟動首次「邦克列酸」專案稽查，預計抽驗粿條、粄條或河粉等米麵濕製品共110件，結果最快8月公布，食藥署已於113年4月29日公開「食品中邦克列酸檢驗方法」，而這個檢驗方法，也適用於粿條、粄條、鮮/乾木耳等6類檢體。

台灣毒物學學會秘書長夏興國日前指出，以毒理學角度來看，早期蒐集證據非常重要，寶林茶室案在事發好幾天後，才回頭追蹤來源，採檢項目有限且影響準確度，確實造成懸案，未來應加強檢測時效。

為確保餐飲業者製備米麵濕製品的衛生安全品質，食藥署規畫113年抽樣米麵濕製品，檢驗邦克列酸，食藥署副署長林金富說，執行期間為即日起至113年7月31日，由各地方政府衛生局至餐飲業者處抽驗，預計送驗粿條、粄條或河粉等米麵濕製品共110件，檢驗方法已於4月29日公開。

「食品中邦克列酸檢驗方法執行注意事項」指出，檢驗方法是以標準曲線法進行含量測定，經測試符合確效規範的基質包含粿條、粄條、鮮/乾木耳、乾銀耳、玉米澱粉、小麥澱粉等，如要應用於其他檢體，經評估有定量需求且具顯著基質效應時，可採用標準品添加法或基質匹配檢量線法進行定量。

文獻指出，邦克列酸於特定條件，如光照、高溫等下，會部分轉換成異構物Isobongkrekic acid」，食藥署所購置的邦克列酸標準品溶液，也存在少量「Isobongkrekic acid」，故本檢驗方法的檢體中邦克列酸含量，是採邦克列酸及Isobongkrekic aicd的波峰面積總和計算。