盧秀燕：支持家庭照顧假修法 有薪假有必要

有顧老、顧小的勞工，常因照顧家庭成員必須請假，台中市長盧秀燕今天表態支持家庭照顧假修法，她認為，天數、適用對象可以討論，變成「有薪假」有其必要。

台中市議會今天召開市政總質詢，藍綠議員都為家庭照顧者發聲，希望提供補助方案。民進黨籍市議員施志昌提到，目前受雇者請家庭照顧假不多，關鍵在於有薪與無薪。施志昌舉例，日前腸病毒肆虐，雙薪家長必須有1人返家照顧，又因恐有傳染疑慮，不能隨意托育，只能請假自己照顧，但請假那天就沒薪水。

國民黨籍市議員吳瓊華也提到，許多家庭上有長輩、下有幼兒需要照顧，面臨來自各方壓力，希望市府協助研議家庭照護假的補貼計畫。

盧秀燕表示，政府鼓勵重視家庭價值，也重視勞動參與率，家庭照顧假有其必要，但現在無法很好執行，因家庭照顧假定義為事假，而事假為無薪假。她認為，家庭照顧假要執行得好，必須要有薪水，不過勞工要照顧家庭，雇主又必須付薪水，引發企業界反彈，因此至今無法修法。

盧秀燕表態支持修法，因她也歷經一面照顧家庭、一面在職場工作。她認為，立法院應注意民眾心聲，天數及適用對象可討論，變成「有薪假」是有其必要。

「家庭照顧假」來自於性別工作平等法，只要受雇者的家庭成員預防接種、發生嚴重的疾病或其他重大事故必須親自照顧者，可以請家庭照顧假。一年以7天為限，屬於不給薪事假，家庭照顧假合併事假不得超過14天，雇主不得視為缺席影響全勤、考績獎金。