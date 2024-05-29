遭爆為董事長退職金修公司章程 高鐵澄清：依法依規

高鐵公司去年起營收、運量均創下新高，先前召開股東會公布「公司章程」修訂條文，增訂「有關董事長之離（退）職給與事宜」，被質疑為現任董事長江耀宗的離（退）職給量身定做。對此，高鐵公司澄清，「公司章程」調整案是遵照董事會年決議辦理，經股東常會出席股東95.9%高票通過，完全依法依規。

高鐵先前修訂「公司章程」於公布資料中載明，以明確建立董事長離（退）職及撫卹制度為由，增訂「有關董事長之離（退）職給與事宜，以其最後在職日前六個月之月平均固定薪資為計算基數，按其服務年資，每滿一年給與兩個基數。未滿半年者以半年計；滿半年者以一年計。」此舉被外界質疑是為江耀宗量身定做。

高鐵公司指出，「公司章程」調整案是遵照董事會年決議辦理，經股東常會出席股東95.9%高票通過，完全依法依規，其目的在為公司未來持續引進優秀管理人才建立制度。

高鐵公司表示，董事長、總經理薪酬是經2017年1月19日第7屆第24次董事會決議，依「交通部派任或推薦至公股民營事業及其轉投資事業之董事長、總經理薪資標準規範」辦理，並追溯自2016年10月江董事長到任日生效；董事會同時決議請經理部門研議建立董事長、總經理的退職金制度。

高鐵公司指出，此次修訂內容係依勞動基準法精神，並參酌其他政府直接／間接投資之企業之作法，以期透過建立制度規範、完善公司治理，為未來公司持續引進優秀人才創造誘因，確保企業永續經營。此案經該公司第10屆第10次董事會於2024年2月21日通過，提送2024年股東常會核議。